Žalostni razlog, zakaj je Morgan Freeman na podelitvi oskarjev nosil eno samo rokavico

Velikani filmske industrije so se v nedeljo ponoči zbrali v Los Angelesu na 95. podelitvi oskarjev. In medtem ko so bile vse oči uprte v zvezde večera Brendana Fraserja, Michelle Yeoh in Ke Huy Quana, pa je veliko gledalcev opazilo nekaj drugačnega na igralcu Morganu Freemanu.

Hollywoodska legenda je na oder stopila z igralko Margot Robbie. Pozorni gledalci niso mogli spregledati, da 85-letnik poleg svojega uglajenega smokinga nosi tudi dolgo črno rokavico. Čeprav bi marsikdo pomislil, da gre za stilsko izbiro, je za tem pravzaprav srce parajoča zgodba.

Freeman je bil leta 2008 vpleten v hujšo prometno nesrečo, v kateri si je poškodoval levo roko. Čeprav so mu rekli, da bo bolečina popustila in da bo do leta 2011 opazil nekaj izboljšav, Freeman še vedno ne more pravilno uporabljati roke. Da zagotovi pretok krvi, mora nositi kompresijsko rokavico.

V preteklosti je povedal, da si je na roki poškodoval živce in da je ne more premikati, v intervjuju za Esquire pa je bralcem zaupal, da trpi za fibromialgijo, ki je velikokrat neznosna.

​