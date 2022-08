Žalostna obletnica: pred 25 leti je umrla princesa Diana

Na današnji dan pred 25 leti se je v hudi prometni nesreči v Parizu končalo življenje princese Diane in njenega takratnega partnerja Dodija Fayeda. In čeprav je od tragedije minilo že veliko časa, ljudje princese ljudskih src, kot so jo poimenovali, še zdaleč niso pozabili, prav tako ne potihnejo govorice, da je bila v ozadju njene smrti kraljeva družina, vpletena naj bi bila celo britanska obveščevalna služba, in druge teorije zarote.

Nihče od njiju ni bil pripet z varnostnim pasom. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Dejstvo je, da je Diana kraljevim povzročila ogromno sivih las. Bila je preveč glasna in uporniška, a sodu naj bi dno izbila njena izbira novega partnerja, Egipčana muslimanske vere Dodija. To naj bi po prepričanju pristašev teorij zarot pa tudi Dodijevega očeta Mohameda Al Fayeda botrovalo njeni smrti, saj da kraljevi ne bi dovolili, da bi mu rodila otroka, ki bi bil polbrat bodočemu kralju, po možnosti pa tako kot Dodi muslimanske veroizpovedi. In mnogi so prepričani, da je usodnega 31. avgusta 1997 Diana pod srcem že nosila Dodijevega otroka, par naj bi načrtoval tudi zaroko.

Britanski novinar Andrew Morton, ki kraljeve dobro pozna, o njih je napisal že precej biografij, pa pravi, da so vse to neumnosti. »Ne verjamem, da je šlo za kar koli drugega kot tragično nesrečo, še najmanj pa za naročen umor,« pravi Morton, ki pa je prepričan, da bi princesi tiste usodne noči življenje zagotovo rešil varnostni pas: »Nihče od njiju v času trka ni bil pripet, kar je bilo po mojem mnenju zanju usodno.«

Enako so ugotovili preiskovalci nesreče. A mnogi, ki so Diano poznali, pravijo, da je redno uporabljala varnostni pas in da nanj ne bi pozabila, zato so prepričani, da je šlo za sabotažo in da je nekdo namerno onesposobil pasova na zadnjih sedežih, kjer sta sedela Diana in Dodi.