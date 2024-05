Žalostna novica z dvora: princesin koledar prazen do konca leta, to lahko pomeni le eno ...

Waleške princese nihče ni videl od lanskega božiča. Februarja je bilo uradno objavljeno, da je prestala operacijo »trebušne votline« in da njeno vrnitev na dolžnost lahko pričakujemo v začetku maja. 22. marca pa je Kate sama nagovorila javnost in čustveno razkrila, da je zbolela za rakom. Ta novica je mnoge šokirala.

»Številni zaposleni morajo vedeti natančen razpored dogodkov več mesecev vnaprej. Katein koledar, so mi povedali, je prazen do konca leta. Nič ni načrtovano. Glede na trenutne razmere pričakujemo, da se bo pojavila v javnosti šele konec tega leta,« je za Daily Beast povedal vir blizu Kensingtonske palače.

Britanci hlastajo po kakršnih koli informacijah o zdravju in okrevanju najbolj priljubljene članice kraljeve družine, a ko se pojavi v medijih, novice niso pretirano optimistične - ni vrnitve, ki si jo mnogi želijo.

Skrbi za psihofizično zdravje

Portal citira domnevnega »tesnega prijatelja« valižanskega princa in princese, ki trdi, da je glavni razlog njene ​​dolge odsotnosti in praznega koledarja »skrb za fizično in duševno zdravje«.

Kate in William z otroki. FOTO: Matt Porteous Pa

»Za Kate je zdaj ključno izogibanje vsem oblikam stresa in tesnobe. Njena naloga je skrb zase, storiti mora vse, da se bo čim prej počutila bolje,« je povedal prijatelj.

Dodal je, da se bo kmalu, takoj ko se bo končalo šolsko leto, vsa družina preselila v Sandringham v Norfolku. To ogromno posestvo, ki je v lasti vladajočega Windsorja, bo Kate, Williamu in otrokom zagotovilo večjo zasebnost in mir. Posestvo vključuje tudi Anmer Hall, hišo, v kateri sta William in Kate živela nekaj let, preden sta se preselila v Adelaide Cottage v Windsorju, večinoma zaradi šolanja otrok in bližine pokojne kraljice Elizabete II.

Princesa Kate sicer obožuje šport in aktivnosti v naravi. FOTO: Shutterstock

Trenutno se zdi, da Kate sploh ne zapušča doma, viri blizu kraljeve družine pa trdijo, da govorice, da princesa občasno sama vozi Georgea, Charlotte in Louisa v šolo, oddaljeno približno 15 kilometrov, ne držijo.

