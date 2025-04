Žalosten razlog: zato se Brad Pitt in Ines de Ramon verjetno nikoli ne bosta poročila

Kadar se Brad Pitt in njegova izbranka Ines de Ramon pojavita v javnosti, ne skrivata nežnosti in naklonjenosti. Že na prvi pogled je očitno, da je par zelo zaljubljen in srečen, kar je sprožilo ugibanja, ali se bo Brad morda znova poročil.

A kot poroča britanski Daily Mail, se to verjetno ne bo zgodilo, za kar obstaja žalosten razlog.

»Brad je popolnoma zaljubljen v Ines, vendar se najverjetneje nikoli ne bosta poročila. On preprosto noče še enkrat skozi zakonsko izkušnjo,« je povedal anonimen vir blizu igralcu.

Dodal je še, da ga je ločitev od Angeline Jolie zelo prizadela, prav tako pa tudi dejstvo, da ga njegovi otroci nočejo niti videti.

Vir trdi, da se Brad s tem še vedno težko spopada, predvsem pa: »Navsezadnje ima 61 let in uživa v takšnem življenju, kot ga živi zdaj. Noče ga spreminjati.«

Igralec in oblikovalka nakita sta skupaj skoraj tri leta. Kot par sta se v javnosti prvič pojavila novembra 2022 na koncertu Bona Voxa.

Spoznala sta se prek skupnih prijateljev in takoj začutila povezanost. Ines je prva ženska, s katero je Brad po naporni ločitvi, katere rane očitno še niso povsem zaceljene, začel resno zvezo.

Težka ločitev je pustila globoke sledi

Čeprav je njuna zveza vse močnejša, Brad očitno še vedno ni predelal vsega povezanega z Angelino. Nekdanja zakonca sta razvezo po osmih letih pravnih bitk uradno zaključila šele konec lanskega leta.

Vse se je začelo septembra 2016, ko je Angelina po 12-ih letih zveze in dveh letih zakona vložila zahtevo za ločitev. Formalno sta se razvezala šele 30. decembra 2024, ko sta oba podpisala dokončni dokument.

Vendar sporov še ni konec, bivša zakonca se še vedno prepirata glede skrbništva nad otroki in tudi glede lastništva vinograda Chateau Miraval v Franciji, vrednega skoraj 55 milijonov evrov, ki sta ga skupaj kupila v času zakona.

Tožba na tožbo

Brad je februarja 2022 tožil Angelino, ker je brez njegovega soglasja prodala svoj delež vinarne. Angelina je odgovorila, da njen bivši vodi proti njej »maščevalno vojno«.

Konec lanskega leta je on dobil prvi del sodne bitke, saj je bil njen zahtevek za zavrnitev Pittove tožbe zavrnjen. Če dogovor ne bo dosežen, se bo ta zgodba še naprej odvijala na sodišču.

FOTO: Reuters

Kljub vsemu, kar Brad doživlja, je Ines svetla točka v njegovem življenju. Na prijatelje je naredila dober vtis in mnogi še vedno upajo, da boste nekoč vendarle skočila v zakon.

»Čeprav o poroki ne razmišlja, je nekoč s prijatelji, tudi s Clooneyjem, govoril o njej in vsi so mu prižgali zeleno luč,« je za britanske medije še razkril vir.