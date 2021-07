Žalosten dan v kraljevi družini, po desetih letih vsak na svoji celini

Vsak dan se slišimo in to mi pomaga nekoliko dvigniti razpoloženje, a vseeno pogrešam njihovo prisotnost.

Monaški princin princesasta minule dni praznovala kositrno poroko, a tokrat sta bila na obletnico prvič narazen, on v domačem Monaku, ona v Republiki Južni Afriki. Tam je obtičala zaradi težav z zdravjem, že maja so ji namreč morali zaradi okužbe operirati sinuse, a poseg se je zapletel in prejšnji teden je morala znova pod nož, zato ji je zdravnik odsvetoval, da bi v bližnji prihodnosti sedla na letalo in se vrnila domov.Kako težko ji je, saj že več kot en mesec ni videla otrok in moža, je te dni spregovorila za eno od britanskih revij. »Vsak dan se slišimo in to mi pomaga nekoliko dvigniti razpoloženje, a vseeno pogrešam njihovo prisotnost,« je dejala 43-letna princesa, ki jo še posebno žalosti, da z možem na deseto obletnica poroke nista bila skupaj. Pred obletnico je dejala: »Letos prvič ne bova skupaj in to je zame zelo težko, res sem žalostna, a nisva imela izbire. Morala sva upoštevati nasvete zdravstvene ekipe, in čeprav je tudi njemu težko, mi je v veliko oporo in tolažbo,« je še povedala Charlene, ki ne ve, kdaj bo lahko znova objela svojega moža in šestletna dvojčka.Njuna poroka je sicer trajala kar dva dni, ob tej priložnosti so v Monaku razglasili državni praznik. Vsi so se trudili, da bi bila čim bolj spektakularna, saj so oblasti upale, da bodo s takšno promocijo privabili več turistov, kar je dežela nujno potrebovala, da bi ostala davčna oaza, kot so je prebivalci vajeni. Dan pred velikim dogodkom je bil v Monaku velik koncert ameriške skupine The Eagles, ki ga je obiskalo 15.000 ljudi, seveda tudi Albert in Charlene. Naslednji dan je sledil civilni obred, dan pozneje še cerkveni. Slavnostna večerja se je sklenila z veličastnim ognjemetom in odprtjem opernega plesa, na katerem je igral simfonični orkester iz Monte Carla, natopil je tudi