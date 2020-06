Žalost v družini princa, zadnje slovo (FOTO)

REUTERS Po sveti maši so baronico pospremili do njenega zadnjega počivališča.

Člani klana Garimaldi so si dali narediti prav posebne maske, ki jih krasi družinski grb.

Oblečeni v črno in s črnimi zaščitnimi maskami na obrazu so se člani monaške kraljeve družine poslovili od baronice. Zakaj je 73-letna sestrična princaumrla, na monaškem dvoru niso razkrili. »Kot ženska, ki je bila izjemno navezana na monarhijo in je njeno tradicijo tudi dosledno spoštovala, se je redno udeleževala dogodkov, ki so povezovali vse generacije naše razširjene družine. Za njo bo ostala velika praznina,« so po njeni smrti sporočili iz palače.Družina se je najprej udeležila svete maše v katedrali v Monaku, stopnice pred njo so krasili številni žalni venci, ki so jih poleg družinskih članov poslali njeni mnogi prijatelji, nato pa so baronico pospremili do njenega zadnjega počivališča. Na čelu pogrebnega sprevoda sta bila princ Albert in njegova žena, ki si je za obisk katedrale glavo pokrila s črno čipkasto ruto, za njima pa sta stopala baroničina sin, ki se je rodil v njenem prvem zakonu z baronom, in hči iz zakona s koreografomNa pogrebu seveda niso manjkali niti Albertovi sestri princesain princesater njuni otroci. Albert in Charlene sta dvojčka medtem pustila doma, saj stainstara komaj pet let. V Monaku sicer počasi sproščajo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, a še vedno ostajajo omejitve glede števila ljudi, ki se lahko zberejo na javnih mestih, zato se je pogreba udeležilo veliko manj ljudi, kot bi se jih sicer. Še vedno je obvezno tudi nošenje zaščitnih mask na vseh javnih površinah, odprtih in zaprtih, člani klanaso se odločili, da si dajo narediti prav posebne maske, ki jih krasi družinski grb.Elizabeth-Ann je bila hči princese, starejše sestre pokojnega princa, ter teniškega asa. Tudi baronica je bila uspešna tenisačica in predsednica monaškega teniškega združenja. Sožalje družini je ob njeni smrti na družabnem omrežju izrekel tudi. Elizabeth-Ann je poleg tenisa oboževala živali in si je prizadevala za njihovo dobro. Bila je predsednica monaškega združenja za zaščito živali in monaškega združenja lastnikov psov.