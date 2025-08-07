SLOVO

Žalost v družini Brada Pitta: umrla je njegova mama

Fotografija: Brad Pitt mama FOTO: Profimedia
Brad Pitt mama FOTO: Profimedia

M. Fl.
07.08.2025 ob 09:00
M. Fl.
07.08.2025 ob 09:00

Umrla je mama Brada Pitta, Jane Pitt, stara je bila 84 let, je ta teden sporočila igralčeva nečakinja, Sydney Pitt.

Po navedbah v osmrtnici se je poslovila v torek, 5. avgusta. Za seboj je pustila moža Williama Alvina "Billa" Pitta ter njune otroke: Brada Pitta, Douga Pitta in Julie Neal, rojeno Pitt, piše People.

V objavi na Instagramu, ki jo je delila hči Douga, se je vnukinja babici poklonila z ganljivim zapisom, v katerem je slavila njeno zapuščino in ljubezen, ki jo je delila z drugimi.

»Nismo bili pripravljeni, da greš, a misel, da zdaj spet lahko poješ, plešeš in slikaš, vsaj malo ublaži bolečino,« je zapisala ob fotografijah z Jane.

Poudarila je, kako je bila Jane nesebična, polna ljubezni in predana družini:

»Naučila me je slikati, biti močna, biti prijazna, ljubiti Jezusa in najti radost v malih stvareh.«

Sydney se je spomnila, da je njena babica z lahkoto skrbela za vseh 14 vnukov in je vedno vsakemu podarjala brezpogojno ljubezen:

»Vsak, ki jo je spoznal, je to ljubezen občutil. Bila je ljubezen v najčistejši obliki.«

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Jane Etta Pitt je bila nekdanja šolska svetovalka in znana po močnih družinskih vrednotah, ki jih je prenesla tudi na svoje otroke.

Z Williamom Alvinom Pittom se je poročila leta 1962, leto kasneje se je rodil Brad, danes eden najbolj znanih igralcev na svetu. Z Williamom je imela še dva otroka: Douga (1966) in Julie (1969).

Družina slavnega igralca se ob njeni smrti še ni uradno oglasila.

