Žalost do neba: svetovno znani pevec izgubil še drugega sina

Svetovno znani glasbenik Nick Cave je za britanske medije potrdil tragično vest, da je umrl njegov 31-letni sin Jethro Lazenby.

»Z veliko žalostjo potrjujem, da je moj sin Jethro umrl. Družina bi vam bila hvaležna za spoštovanje naše zasebnosti v tem času,« je bil jedrnat Nick Cave, ki je tako izgubil že svojega drugega otroka. Leta 2015 je namreč umrl njegov mlajši sin, takrat 15-letni Arthur. Padel je z obalnega klifa v bližini mesta Brighton.

Jethro se je ukvarjal z manekenstvom. Nedavno so ga izpustili iz ječe v Avstraliji, kjer je bil zaprt zaradi napada na svojo mamo, poroča Guardian. Rojen je bil leta 1991, le deset dni pred rojstvom Nickovega drugega sina Luka. Jethra je imel z Beau Lazenby, drugega sina Luka pa s prvo ženo Viviane Carneiro. Jethro je odraščal v Avstraliji in je za medije pred leti povedal, da svojega očeta ni srečal niti enkrat vse do sedmega ali osmega leta: »Bilo je težko, ampak na koncu se je vse dobro izteklo.« Tudi Nick Cave je javno spregovoril o njunem odnosu in povedal, da bo večno obžaloval, da v sinovih rosnih letih z njim ni imel veliko kontaktov. Kljub temu sta kasneje razvila dober odnos.

Ko se je preselil v Veliko Britanijo, je postal uspešen model, ukvarjal se je tudi z glasbo. Letos aprila pa so ga zaprli, ker je marca napadel svojo mamo. Diadnosticirali so mu shizofrenijo. Leta 2018 je bil že obsojen zaradi napada na svoje takratno dekle.