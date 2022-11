Zaljubljenost Deppa in odvetnice je trajala le nekaj mesecev

Čeprav so bili dnevi, ki jih je moral na sodišču zaradi tožbe, ki jo je zoper njega vložila Amber Heard, preživeti Johnny Depp, zanj vse prej kot prijetni, pa je igralec tam našel vsaj novo simpatijo. V zadnjih mesecih so ga tako pogosto videvali na zmenkih s premožno londonsko odvetnico Joelle Rich, ki je sicer uradno še vedno poročena s stanovskim kolegom Jonathanom Richem, a sta zakonca menda že nekaj časa odtujena in živita vsak svoje življenje.

Zdaj pa je, kot kaže, konec tudi njene romance s hollywoodskim igralcem. Pred dnevi se je Joelle namreč udeležila poroke družinske prijateljice na Ibizi in mnogi so se nadejali, da bodo ob njej opazili tudi Deppa, ampak se to ni zgodilo. Njeni znanci so sicer britanskim medijem zatrjevali, da to še nič ne pomeni, saj da je njuna zveza še zelo sveža, na tako velik dogodek, kot je poroka, pa običajno ljudje pripeljejo partnerje, s katerimi so v resnih razmerjih. Vse to morda res drži, a tisti, ki poznajo Deppa, so ob tem le zavili z očmi.

Johnnyja ni bilo na poroko Joelline prijateljice. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

»Nikoli nista bila običajen par, to ni bila velika ljubezen ali predano razmerje. Govorimo o Johnnyju Deppu, takšne zveze nikoli niso bile po njegovem okusu in mislim, da se je tudi tokrat bolj zabaval in si krajšal čas do naslednje avanture,« je bil odkrit eden od njegovih prijateljev.

Da ima Johnny težave z izkazovanjem ljubezni, zvestobo in predanostjo eni ženski, bi potrdila tudi Wynona Ryder, ki jo je Depp v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja celo zaprosil za roko, na svojo pa si dal v navalu strasti in ljubezni vtetovirati napis Wynona za vedno. Ko sta se razšla, je igralka priznala, da ji je Depp, s katerim sta skupaj nastopila v filmu Edward Škarjeroki, povsem zlomil srce in si dolgo ni opomogla.

Nikoli nista bila običajen par, to ni bila velika ljubezen ali predano razmerje.

A med Deppovimi kratkimi in vse prej kot uspešnimi zvezami so se znašle tudi takšne, ki so ga povsem prevzele, in za trenutek si je z nekaterimi damami zaželel preživeti preostanek življenja. Pred Ryderjevo je bil zaročen s kar dvema igralkama, Jennifer Grey in Sherilyn Fenn, pred oltar pa je stopil šele leta 2015 z Amber Heard. Zakona je bilo po dobrem letu konec, sledile so obtožbe Heardove, da je bil Depp do nje nasilen ter da je zlorabljal alkohol in prepovedane droge.

14 let je trajala Deppova najdaljša zveza.

Njegovo najdaljše razmerje je sicer trajalo kar 14 let. Srečo je našel v objemu francoske pevke in igralke Vanesse Paradis, ki mu je rodila tudi dva otroka, in 59-letnik se spominja, da je bilo to zanj najbolj »mirno in navdihujoče obdobje v življenju«.

Vanessa Paradis mu je rodila dva otroka. FOTO: David Westing/Getty Images