Zaljubljen že 16 let: ko jo je spoznal, je igralec pričakoval otroka z drugo

Britanski igralec Tom Hardy je najbolj cenjenih igralcev svoje generacije. V zadnjih letih je večkrat pokazal širino svojega talenta, postal pa je tudi pravi ljubljenec občinstva, zlasti ženskega.

Čeprav je tedaj imel za sabo uspešno kariero, je največ pozornosti pritegnil z vlogo Banea v Nolanovem filmu Vzpon viteza teme.

Kasneje je zablestel še v številnih drugih filmih, med drugim je bil nominiran za oskarja za vlogo v filmu Povratnik.

FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Ljubezen stran od oči javnosti

Kljub zvezdniškemu statusu se je Hardy vedno trudil svoj zasebni svet ohraniti zase, zato marsikdo ne ve, da je že dolgo v srečnem zakonu z igralko Charlotte Riley.

Pozabljen prvi zakon

Na začetku kariere, ko je bil še neznan in se je ukvarjal z manekenstvom, se je poročil s producentko Sarah Ward. Tedaj je imel 22 let. Zakon se je končal leta 2004, še preden je postal znano ime.

Je pa znano, da je v tem času Hardy prvi ženi posvetil tri tetovaže: na trebuhu je imel napis S.W. do smrti, na roki črko V, ter zmaja, ki je bil poklon njenemu kitajskemu astrološkemu znaku.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Največja ljubezen: Charlotte Riley

Ko je Hardy že stopil v igralske vode, je bil nekaj časa v zvezi z režiserko Rachael Speed, s katero ima sina, Louisa Thomasa Hardyja.

Njuna zveza ni trajala dolgo. Medtem ko je bil še z Rachael, je na snemanju serije Viharni vrh spoznal igralko Charlotte Riley.

Do leta 2009 pa je bilo že javno znano, da sta Tom in Charlotte par.

Skriti zakon in otroci

Tom in Charlotte zveze nikoli nista pretirano izpostavljala, le redko sta se skupaj pojavila na rdeči preprogi. V enem izmed intervjujev je on šaljivo izjavil:

»Jaz? Zahteven? Ne! Moja zaročenka Charlotte je zahtevna, zelo, zelo in zna močneje udariti kot jaz!«

Poročila sta se julija 2014. Imata dva sinova, katerih imen nista nikoli razkrila javnosti. Tudi na družbenih omrežjih ali dogodkih otrok ne kažeta, svojo družino strogo varujeta pred mediji.

Kdo je Charlotte Riley?

Čeprav ni tako slavna kot njen mož, je Charlotte Riley uspešna igralka z bogato kariero.

Med njenimi znanimi projekti so serije in filmi kot: Birminghamske tople, Na robu jutrišnjega dne, The Peripheral ter vloga Kate Middleton, valižanske princese, v TV filmu Kralj Karel III.

Tom Hardy kot oče

Hardy je večkrat povedal, da mu je dobrobit otrok najpomembnejša. Včasih se celo odpove vlogi, da lahko več časa preživi z družino.

V intervjuju za Esquire je dejal:

»Ker me žene želja biti z otrokoma, imam manj razlogov za delo.«

Starševstvo ga je naučilo hvaležnosti:

»Koliko še potrebuješ, če imaš streho nad glavo, posteljo pod sabo in hrano v hladilniku? To ni vaja, to je življenje. In ga moraš živeti.

Zgodi se samo enkrat,« povzema stil.kurir.rs.