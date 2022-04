Zalezovalka ga je tožila za štiri milijarde!

Kanadski raper Drake bo naslednja tri leta nekoliko mirneje spal. Proti Meshi Collins, ki je sicer nikoli ni srečal niti z njo spregovoril ene same besedice, a mu je zadnjih pet let grenila življenje, mu je sodnik namreč odobril nalog prepovedi približevanja. Zaradi nadlegovanja in groženj, ki jih je Collinsova uperila proti zvezdniku in njegovemu štiriletnemu sinu Adonisu, se mu do pomladi 2025 ne sme več približati na manj kot 90 metrov. »Pošiljala mi je sporočila, da si želi, da bi bil mrtev. Da bi sebe in sina moral ustreliti. S svojo obsedenostjo in nadlegovanjem mi je skalila notranji mir, bati pa sem se začel tudi za lastno in varnost svoje družine.«

Trikrat so jo aretirali zaradi motenja pevčeve posesti, še vsaj petkrat ali šestkrat pa zaradi kaljenja miru in napadov na njegove oboževalce.

Pljuvala v oboževalce

Vse se je začelo leta 2017, ko se je Collinsova poskušala vtihotapiti v pevčevo vilo, a jo je pri tem zasačila policija in aretirala. Toda namesto da bi spoznala svoje zmotno vedenje, je bil to le začetek njenih poskusov, da bi se približala zvezdniku. Sodišču je na začetku letošnjega leta celo sama priznala, da je bila v minulih nekaj letih že trikrat aretirana zaradi nedovoljenega vdora na Drakovo posest, lani celo, ko je bil zvezdnik doma, še vsaj petkrat ali šestkrat pa so jo aretirali zaradi napada na katerega njegovih oboževalcev, pljuvanja vanje in kaljenja miru.

Pevec se bo doma zdaj počutil nekoliko bolj varnega in mirnega. FOTO: Osebni Arhiv

Z nasilnim in prestopniškim vedenjem ji ni uspelo priti do tarče svoje obsedenosti, zato se mu je poskušala približati po sodni poti. V želji, da bi z Drakom navezala stike, je lansko poletje proti njemu vložila tožbo, težko kar štiri milijarde, v kateri ga je obtožila, da jo je v svojih objavah na družabnih omrežjih klevetal in tako vdiral v njeno zasebnost. Sodnik je njen poskus tožbe ovrgel, češ da v Drakovih objavah ni niti ene omembe njenega imena, njegovi odvetniki pa so jo označili za plod njenih blodenj. Zvezdnikov odvetnik pa je še dodal, da mu je očitno motena Mesha tedaj poslala pismo, v katerem se je predstavila kot brezdomka in bi si želela, da v tem primeru nastopi kot mediator. To seveda ni zaleglo, zato je sledila serija novih pisem, »v teh je grozila mojemu varovancu, njegovemu sinu in meni. Pisala je, da si želi Drakove smrti in da tudi sam dobim, kar si zaslužim. Jasno je postalo, da se njeno vedenje stopnjuje, prepričan sem postal, da je nalog prepovedi približevanja nujen.« A tudi potem ni odnehala. Pred nekaj tedni je namreč zagrozila, da bo vdrla v pevčev dom, če ji ta za rojstni dan ne kupi lepe, nove hiše in pošlje rojstnodnevne voščilnice. V luči vsega tega je bila sodnikova odločitev tako verjetno precej lahka.