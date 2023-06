Zalezovalec grozil z bombo, če ne spozna Taylor Swift

Najbolj goreči oboževalci zvezdnikov se včasih spremenijo v zalezovalce. Med te spada Michell Taebel, ki je imel v svojem vidnem polju preteklih nekaj mesecev le še pevko Taylor Swift. Nepovabljen se je prikradel v njen dom v Nashvillu. Grozil je njeni ekipi in plesalcem.

V eni izmed groženj je omenil tudi pevkinega bivšega fanta Joeja Alwyna. FOTO: Blitz Pictures/instarimages.com

Pevkinemu očetu je zatrdil, da je njegova slavna hči njegova sorodna duša, v enem svojih izbruhov pa zapisal, da si Taylor zasluži smrt ter da bo usmrčen tudi vsak, ki bi si drznil preprečiti srečanje med njim in njegovo izbranko. Zalezovalec je protivladni skrajnež z debelo policijsko kartoteko kršenja zakona. Policija ga je zaradi večmesečnega zalezovanja in ustrahovanja, nadlegovanja in vdora v zasebnost končno aretirala.

Začelo se je konec marca, ko je Taebel zagrozil ljudem iz menedžmenta Taylor Swift, sledila so sporočila njenim plesalcem na tekoči turneji Eras, češ da so lahko prepričani, da jih bo s pevko vred uničil, če si bodo pesem Vigilant s**t drznili pospremiti s seksualno nabitim nastopom. Te besede je podkrepil s fotografijami strelnega orožja. Pevkinemu očetu je pisal, da je Taylor njegova duša dvojčica in da jo lahko zavaruje zgolj on. Sodu je izbilo dno glasovno sporočilo na instagramu, da bo z veseljem na svojih prsih nosil bombo, če že ne more biti s svojo sorodno dušo. Aprila je pod serijo grozilnih videov zapisal, da si pevka zasluži biti ustreljena.

Zalezovalec čaka na začetek sojenja.

V začetku maja je zalezovanje z družbenih omrežij vdrlo v Taylorino resničnost. Skozi nezavarovana vrata njenega stanovanja si je Taebel 5. maja namreč utrl pot v njen dom, iz tira pa ga ni vrglo niti srečanje z varnostniki. Hladnokrvno jim je le navrgel, da je »čeden, dobro oblečen in priljubljen televizijski voditelj, ki se želi spoznati s Taylor«.

Stari znanec policije Zvezdničin zalezovalec ima pestro zgodovino srečanj s predstavniki zakona. Pred desetletjem je bil aretiran zaradi spolnega nadlegovanja pornografske igralke. Prijeli so ga zaradi napada na vratarja stavbe, v kateri je bivalo njegovo nekdanje dekle, ki ga je Michell udaril, ker ga ta ni spustil naprej. Leta 2018 pa je bil v središču policijskega avtomobilskega pregona. Ko so ga vendar ujeli, pa je izjavil, da se je aretaciji zakonito upirati tudi s silo, celo do te meje, da lahko ubije policiste, ki ga poskušajo prijeti.

Iz te moke seveda ni bilo kruha, stražarji so poklicali policijo, a čeprav so se možje postave nemudoma odzvali, jo je Taebel do njihovega prihoda že ucvrl. Že naslednji dan pa mu je uspelo priti do vstopnice za njen koncert, čeprav je sam ni mogel kupiti, saj je bil na seznamu tistih, ki predstavljajo varnostno grožnjo. Imel pa je smolo, Taylor pa morda srečo, da so ga varnostniki na koncertu prepoznali in vrgli ven.

27. julija bo prvo zaslišanje.

»Šel sem v Taylorino stanovanje. Vsak, ki meni, da ni zakonito, da pridem k nekomu domov, ker se s to osebo želim srečati, bi moral biti ubit!« je razglašal na družbenih omrežjih. To je bilo več kot dovolj, da je zvezdničina ekipa sredi minulega meseca zanj dosegla prepoved približevanja. Seveda pa je Taebel v tem videl le nepomemben list papirja, ki ga ni zmotil, da ji ne bi še naprej pošiljal strašljivih sporočil.

Policija ga je v začetku junija aretirala in zaprla. Sodnik mu je določil varščino v višini 15.000 ameriških dolarjev, prvo zaslišanje pa je razpisano za 27. julij.