Zakonska kriza: skušata Melania in Donald Trump s tem utišati govorice?

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo soprogo Melanio je redko videti na javnih kulturnih dogodkih.

Večinoma se jim izogibata, a tokrat sta naredila izjemo in se skupaj pojavila na kulturnem večeru v Kennedyjevem centru v Washingtonu, kjer so ju pričakali kot največji zvezdi, piše Gloria.hr.

Povod za to je bila uprizoritev kultnega muzikala Nesrečniki (Les Misérables), njun prihod pa je pritegnil veliko pozornosti.

Melania, ki se je zadnje mesece še posebej izogibala medijem, je blestela v elegantni črni asimetrični obleki z zlatimi okrasnimi sponkami na rami in pasu, ki so poudarile njeno postavo.

Prva dama je minimalističen, a uglajen videz dopolnila s srebrnimi salonarji, sproščeno valovito pričesko in nežno naličenim obrazom.

Z dobro voljo presenetila vse navzoče

Tisto, kar je večino najbolj presenetilo, je bila prisrčnost, ki jo je par izžareval na rdeči preprogi: zakonca sta se smehljala drug drugemu in se držala za roke, se spogledovala in bila videti odlično razpoložena.

Običajno sta na uradnih dogodkih resna in pogosto precej odtujena, kar je v preteklosti sprožilo veliko posmeha, še posebej ob priložnostih, ko je Melania denimo zavrnila moževo roko ali se ob njegovem vedenju odkrito namrdnila.

Mnogi se zdaj sprašujejo, ali gre pri njunih zadnjih izlivih naklonjenosti le za še en poskus utišanja govoric, da že dolgo ne živita skupaj.

Te so zlasti postale glasne potem, ko je predsednikov biograf Michael Wolff zatrdil, da sta ločena in da je Melania od Trumpove ponovne izvolitve v Beli hiši preživela manj kot dva tedna.

»Njun zakon je očitno drugačen, kot si ga predstavlja večina. V bistvu lahko rečemo, da živita ločeni življenji. Predsednik ZDA in prva dama sta dejansko ločena,« je dejal Wolff v podkastu The Daily Beast.

Na trditve se je ostro odzval direktor komunikacij Bele hiše Steven Cheung, ki je za The Independent izjavil, da je Wolff blebetav idiot, že večkrat diskreditiran zaradi laži in izmišljotin.

»Je idiot najvišjega kova, njegov um pa trpi za sindromom obsedenosti s Trumpom,« je dodal.

Le redko ob možu

Špekulacije o resničnem stanju njunega zakona se nadaljujejo, še posebej zaradi Melaniine redke prisotnosti v Beli hiši in na javnih dogodkih.

V zadnjih mesecih se je ob možu pojavila le na nekaterih: med drugim na pogrebu papeža Frančiška, dan pred njenim 55. rojstnim dnem ter na tradicionalnem velikonočnem praznovanju v Beli hiši.

Po vrnitvi iz Evrope, po papeževem pogrebu, sta šla vsak svojo pot: Melania je letališče zapustila z avtomobilom, Donald pa s predsedniškim helikopterjem Marine One.

V intervjuju za Fox & Friends tik pred inavguracijo je Melania razkrila, kako namerava preživeti svoj drugi mandat kot prva dama:

» Bom v Beli hiši. Ko bom morala biti v New Yorku, bom tam. Ko bom morala biti v Palm Beachu, bom tam. Moje prioritete so biti mama sinu Barronu, prva dama in žena,« je dejala.

Melania je bila sicer ob Donaldu na tradicionalnem kongresnem pikniku ob Beli hiši, kjer ji je mož v nagovoru laskal z besedami, da bi lahko bila njegova naslednica, tudi ta dogodek pa so mnogi razlagali kot poskus utišanja govoric o majavem zakonu prvega ameriškega para.