Zakonca Sussex odplačala dolg

Le kdo ne pozna olajšanja po odplačilu dolga ali posojila, sladek občutek pa je nedvomno obšel tudi princain. Kraljeva zakonca, ki sta spomladi rekla ne britanskemu dvoru in odšla (skorajda) na svoje, sta poravnala račune z Otokom in pokrila stroške prenove razkošnega domovanja, ki so znašali skoraj tri milijone evrov.Spomnimo,sta bila britanski javnosti dolgo trn v peti, saj sta po odhodu obdržala pravico do uporabe Frogmore Cottagea v Windsorju, posestva, na katerem sta živela le kratek čas in med drugim razpolagala s kar desetimi spalnicami, potem ko so jima ga radodarni davkoplačevalci temeljito prenovili. Da morata stroške domovanja v Windsorju pokriti sama, je nazadnje sklenila tudi neomajna, ki jima je odobrila obročno plačevanje v obliki mesečne najemnine, in sicer v znesku 20.000 evrov.A ker ju različne medijske in produkcijske hiše ter založbe od selitve čez lužo kar zasipajo s ponudbami za nastope, pisanje knjig in snemanje dokumentarcev, je bilo le vprašanje časa, kdaj in kako bosta začela unovčevati neizmerno slavo. In že jima je uspelo! Potem ko sta ustanovila produkcijsko hišo, je pogodbo z njima sklenil velikan Netflix: vsebina dogovora ni znana, znesek pa je očitno večmesten oziroma večmilijonski in stranke zavezuje k večletnemu sodelovanju ter vključuje snemanje dokumentarnih in igranih filmov, serij in otroških oddaj. Harry in Meghan, ki si novo življenje ustvarjata v Santa Barbari, sta kraljici v enkratnem obroku plačala ves preostali dolg, nakazala sta ga menda v enega od kraljevih skladov, Frogmore Cottage pa bo ostal njuna uradna rezidenca, ki jo bosta uporabljala med obiskom Otoka.Pa ne le z Netflixa, denar jima curlja z vseh koncev, kajti ponudb za sodelovanje pri številnih projektih jima ne primanjkuje, veliko časa pa posvečata tudi dobrodelnosti.