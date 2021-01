Zakona Kim Kardashian in Kanyeja Westa je konec

Neuspešna zakonska terapija

Razplet z ločitvijo je bil skoraj neizogiben. Glede na turbulentno leto, ki je zain, je bilo le vprašanje časa, kdaj bo eden ali drugi – ali pa kar oba – od njunega zakona dokončno dvignil roke in vložil ločitveni zahtevek.»Ločitev je neizogibna. Čeprav tega še nista razkrila, je med njima vsega konec. Kim že ima ločitveno odvetnico, steklo pa je že dogovarjanje o delitvi premoženja,« je povedal vir. A medtem ko se zna delitev premoženja, četudi astronomskega, saj je to ocenjeno na približno dve milijardi evrov, odviti dokaj gladko, saj naj bi odtujena zakonca podpisala predporočno pogodbo, pa naj bi že brusila nože za spopad glede skrbništva nad štirimi otroki.Ko sta se pred osmimi leti zaljubila in se po dveh letih poročila, sta v hipu obveljala za enega sanjskih in najvplivnejših parov zabavne industrije. Čeprav sta se v njuni idili sprva cedila le med in mleko, pa je počasi in po tihem začelo škripati. Na začetku sta imela skupne cilje in sanje, a so se njune želje za prihodnost začele razhajati.»Minuli dve leti se je Kim vse bolj dozdevalo, da ne govorita več skupnega jezika, Kanye se je vse bolj oddaljeval od nje in otrok, tako da je živela kot mati samohranilka. Poskušala mu je sicer biti v oporo pri njegovih duševnih stiskah, ga podpirati pri karieri in mu dati čas in prostor za glasbeno ustvarjanje, a v zameno ni dobila ničesar. Vsa skrb za družino in otroke je pristala na njej,« je povedal vir.In kljub njenemu trudu za njuno ljubezen, lani sta obiskovala tudi zakonsko terapijo, se nič ni izboljšalo. Nasprotno, lani je šlo vse le na slabše. »Živita vsak v svojem delu hiše, za vsako še tako majhno stvar se spreta.« To je bilo maja, Westovi megalomanski predsedniški načrti pa so sodu izbili dno.Po njegovi lanski napovedi, da bo kandidiral za predsednika države, je namreč doživel javni živčni zlom, med katerim je povedal, da je Kim pred časom splavila, obtožil jo je varanja, se obregnil ob njeno preteklost in tudi njeno mamo. Tega Kim ni mogla več požreti.Približno pol leta naj bi že živela ločeno, črnolaska pa je v tem času nenehno kolebala med ločitvijo in še enim, zadnjim poskusom, da poskušata rešiti zakon. Kajti čeprav se je že nekaj časa pogovarjala tudi z ločitveno odvetnico, ki ji je pomagala pri ločitvi od, si Kim ni in ni mogla priznati, da sta z Westom prišla do točke brez vrnitve. Tu pa naj bi med božičnimi prazniki nastopila njena precej dominantna mama in ji brez ovinkarjenja dejala, da je njenega zakona konec in naj vendar sebe postavi na prvo mesto. Čeprav naj bi imela še drug, skrit namen, ne toliko povezan s hčerino blaginjo kot s poslom. »Kim končne odločitve ni sprejela sama. Kris ji je prigovarjala, naj naredi pravo stvar zase in za otroke. Hkrati pa je Kris prepričana, da je Kanyejeva poblaznelost vrgla slabo luč na družinsko blagovno znamko Kardashianovih in da jim ne koristi več. Zanjo je odslužil svoj namen.«Menda sta podpisala predporočno pogodbo, po kateri naj bi Kim za vsako leto zakona dobila en milijon, obdržala naj bi tudi vsa darila in nakit, deliti pa da ji ne bo treba niti zaslužka, ki ga je kovala s šovom Kardashianovih, svojimi modnimi linijami in sponzorskimi posli. Glavno vprašanje naj bi bilo, kdo dobi kalifornijski dvorec, ki sta ga skupaj kupila za okoli 40 milijonov, še pol toliko pa vložila v obnovo. Čeprav naj bi se Kanye nagibal k temu, da ji prepusti vilo, ne nazadnje sta tu vzgajala otroke. Prav ti pa se lahko znajdejo v vrtincu ločitvene vojne, saj si Kim menda želi polno skrbništvo, pri čemer pa ji zvezdnik ne bo kar ugodil.