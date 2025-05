Zakon zvezdniškega para le še predstava: po aferah in zlorabi alkohola ima ona dovolj

Justin Timberlake in Jessica Biel kljub temu, da v javnosti dajeta vtis srečnega para, zadnje čase ne preživljata veliko časa skupaj. Njuni prijatelji menijo, da sta v zakonu le še zaradi koristi.

Radaronline.com navaja vire, ki pravijo, da sta se, čeprav imata dva sinova, desetletnega Silasa in štiriletnega Phineasa, odtujila, a ne želita razbiti družine in se formalno ločiti:

»Edino, kar ju drži skupaj, sta otroka, pa še glede tega si vzajemno nista v prav veliko pomoč. Vse ostalo v njunem zakonu, vsaj kar kažeta prijateljem, deluje kot predstava, ki je namenjena družbenim omrežjem.«

Viri dodajajo, da njun način življenja pokaže pravo sliko:

»Jessica se je zagnala v delo producentke in igralke ter ima že posnet naslednji projekt. Justin že mesece potuje po svetu in išče svojo nekdanjo glasbeno slavo.«

Vsakič, ko se z Jessico pogovarjata po zoomu, je njun pogovor po besedah virov hladen in zadržan.

»On je čustveno nestabilen in samovšečen, njegova odsotnost od doma pa je med drugim kriva za zelo malo ali nič intime,« pravi vir. »Oba sta izgubila navdušenje nad zvezo.«

Škandal iz leta 2019, ko je Timberlake v New Orleansu v javnosti za roko držal soigralko Alisho Wainwright, še vedno visi nad družino in kali njen mir.

Svoje je pridala še lanska ponižujoča aretacija pevca zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Ta je močno zamajala že tako krhek zakon. In na koncu je tu še turneja, ki še dodatno oddaljuje pevca od njegove družine.

»Jessica ima težave z zaupanjem, Justin se pritožuje nad vsem, kar gre v njegovem življenju narobe, in to odnosu ni ravno pomoč,« je dodal vir in zaključil:

»Po svoje je spoštljivo, da ostajata skupaj zaradi otrok, a vse skupaj deluje malo lažno.

Justin noče priznati, da ne gre vse tako, kot bi moralo iti, vendar ju bo resničnost prej ali slej dohitela, in to ne bo lepo.«