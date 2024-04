Zakon zakoncev Trump: to je Donald storil Melanii

Le nekaj dni potem, ko so splet in druge medije preplavile opazke, da je bila Melania Trump ob možu, ki ga je spremljala na dogodku na Floridi, videti nesrečna, se je nekdanji ameriški predsednik na namigovanja, da so med njima vse večje razpoke, odzval z videom na svojem družabnem omrežju truth social, v katerem je izkazal čast ženi in njunemu razmerju.

Video se začenja z besedami Donalda, s katerimi Melanio opisuje kot izjemno mamo in čudovito žensko, piše Newsweek.

V njem je nato ob melodiji uspešnice skupine Starship Nothing's Gonna Stop Us Now prikazanih več romantičnih trenutkov med zakoncema.

Med drugim njun ples na poroki in Melania v slavni jakni z napisom I Really Don't Care, Do U? (res mi je vseeno, kaj pa vam)?

FOTO: Reuters

Tu so utrinki z njunih uradnih obiskov med njegovim predsednikovanjem, tudi pri kraljici Elizabeti II. v Buckinghamski palači leta 2019.

Video se konča s fotografijo, ki zakonca prikazuje, kako hodita proti Beli hiši.

»Naša prva dama je ženska z veliko miline, lepote in dostojanstva, zato jo imajo ljudje tako radi,« je slišati pripovedovati Donalda.

Njegovi številni podporniki so na omrežju X izrazili navdušenje.

»Bi se radi tri minute smehljali? Poglejte ta čudovit video v čast lepotice, ki je vedno ob njegovi strani,« je zapisal eden od uporabnikov.

Drugi je komentiral: »Tako sem vesel, da je to objavil. Takšnega ga ne poznamo. Melania je izjemna.«

So se pa našli tudi takšni, ki so se iz objave ponorčevali in ugibali, ali ni posnetek morda povezan z dejstvom, da se Trumpu obeta nov sodni proces zaradi podkupnine.

Sojenje, ki se začne v ponedeljek, bo obravnavalo domnevna nakazila Stormy Daniels pred volitvami leta 2016 v zameno za njen molk glede afere s Trumpom. On je zanikal, da bi se kdaj zapletel z igralko filmov za odrasle.

»Melania bo po tem sojenju hotela znova spremeniti predporočno pogodbo,« je komentiral eden od uporabnikov.

Mnogi so prepričani, da ona moža sovraži. »Vselej je videti, kako zelo se ji gabi,« je denimo zapisal drugi, tretji pa dodal:

»Kakšna groteska, ne prenese ga.«

Video je Donald objavil kmalu po dogodku na Floridi, namenjen zbiranju sredstev, kjer ga je žena spremljala in je zaradi izraza na obrazu večkrat dajala vtis talke, ki bi bila raje vse drugje kot ob možu.

»Melania je kot ugrabljena. Pomežikni dvakrat, če potrebuješ pomoč,« se je pošalil Ron Filipkowski, nekdanji zvezni tožilec, sedaj pa odvetnik in glavni urednik liberalne spletne stran Medias Touch Network.

Druga opazka se je glasila: »Nekaj se tu dogaja. Ne more se nasmehniti, nemirna je, večkrat globoko vzdihne. Videti je, kot da bo vsak čas bruhala.«

Melania se zadnje tedne, potem ko se je ob Donaldovi objavi predsedniške kandidature mesece izogibala kampanji, večkrat pojavlja v javnosti.

Pred kratkim je na vprašanje novinarke, ali bo pri kandidaturi podprla moža, odgovorila: »Spremljate dogajanje.«