Zakon traja, ljubezen umrla

Španski kralj Felipe VI. in kraljica Letizia, ki sta pred natanko enim tednom praznovala 20 let zakona, še vedno veljata za zgled zakonske sreče, saj v javnosti večinoma delujeta izredno složno in zaljubljeno. A če gre verjeti španskemu novinarju Jaimeju Pañafielu, za zaprtimi vrati vse le ni tako zelo rožnato. Pañafiel je že konec lanskega leta poskrbel za škandal, ko je v svoji knjigi z naslovom Letizia in jaz zapisal, da naj bi kraljica ljubimkala z Jaimejem del Burgom, nekdanjim svakom, torej bivšim možem njene sestre, kar naj bi novinarju potrdil sam del Burgo. Kraljica in celotna kraljeva družina navedb takrat nista komentirali, kar je morda le spodbudilo Pañafiela, da se je lotil pisanja še druge knjige o kraljici. Naslov ji bo Letizijina tišina.

Letošnje leto kraljevim zakonom ni naklonjeno.

V njej 91-letni novinar med drugim piše, da je njuna ljubezen že pokopana, kralj in kraljica naj bi živela povsem drug mimo drugega, masko sloge in ljubezni pa da si nadeneta le, ko se odpravita na javne dogodke in druge službene obveznosti. Pisec tudi še vedno vztraja, da Felipe ni edini moški v kraljičinem življenju; med eno od zakonskih kriz naj bi Letizia denimo predčasno zapustila počitniško rezidenco, kjer z družino vsako leto preživi več tednov, da bi se srečala z ljubimcem. Ali bo Pañafiel razkril njegovo identiteto, ostaja skrivnost.

Dobro se razumeta menda le še pred kamerami. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Letošnje leto je tako, kot kaže, precej neprijazno do kraljevih zakonov. Močno je zaškripalo med danskim kraljem Frederikom X. in kraljico Mary, ki sta prav tako kot njuna španska kolega vedno dajala vtis popolnega para, da se ločujeta, pa sta aprila oznanila grški princ Nikolaos in princesa Tatjana.