Zakaj vsi govorijo o hčerki slavne Mehičanke

Valentina Paloma Pinault, sedemnajstletna hči Salme Hayek, postaja vse bolj zanimiva in znana javnosti ter medijem.

Veliko pozornosti je pritegnila med nedavnim obiskom tedna mode v Parizu in o njej se vedno več govori.

Njena mati je hollywoodska zvezda, ki je kariero začela že v devetdesetih letih v filmih, kot je Desperado z Antoniom Banderasom.

Danes je svetovno znana, njen eksotičen videz in karizma pa sta jo pripeljala do sodelovanja z največjimi imeni filmske industrije Georgeom Clooneyem, Matthewom Perryjem in Angelino Jolie.

Salmin mož in Valentinin oče, François-Henri Pinault, je francoski milijarder in eden najvplivnejših ljudi v svetu mode.

Je na čelu skupine Kering, ki ima pod svojim okriljem modne gigante, kot so Gucci, Balenciaga, Saint Laurent in mnogi drugi.

Privzgojene vrednote

Čeprav je otrok slavnih in vplivnih staršev, Valentina pravi, da ima lastne sanje in ambicije, ki presegajo priimek in bogastvo njene družine.

Njena mama je v intervjujih večkrat poudarila, kako pomembno se ji zdi, da Valentina ostane prizemljena, kljub privilegijem, ki jih ima.

Pogosto sta dopustovali v Mehiki, obiskovali Salmin rodni kraj Coatzacoalcos, Salma pa je hčerko učila pomena družine, tradicije in pomoči drugim.

Valentina že od malih nog tekoče govori štiri jezike: španščino, angleščino, francoščino in italijanščino.

Obiskuje eno od prestižnih mednarodnih šol v Parizu, v prostem času se ukvarja s slikanjem, pisanjem in fotografijo.

Mama in hči FOTO: Profimedia

V javnosti se pojavlja šele zadnjih nekaj let, vendar jo je modni svet takoj opazil. Z mamo Salmo je bila leta 2022 na naslovnici latinskoameriške izdaje revije Vogue, kar je bil njen debi v svetu mode.

Kritiki so pohvalili njen naravni šarm, preprostost in eleganco.

Lani so jo opazili na večjih modnih dogodkih, vključno z Balenciaga Couture Show in Gucci Love Parade, največkrat v družbi svojih staršev, vendar tudi samostojno, kar kaže na njen vedno večji vpliv v modnih krogih.

Želi slediti maminim stopinjam

Valentina se ne želi omejiti le na modo. V intervjuju za Vogue je leta 2023 priznala, da, podobno kot njena mama, resno razmišlja o igralski karieri, vendar je dodala, da je njen prvi cilj postati režiserka.

»Mislim, da moraš biti pred kamero, da bi razumel, kaj pomeni biti za kamero. Tako boš bolje vedel, kako voditi druge igralce in kako pripovedovati zgodbe,« je dejala.

Omenila je še, da je predana prostovoljstvu, s posebnim poudarkom na zaščiti okolja in pravicah žensk. Očitno je ponotranjila vrednote mame: Salma je znana po svojem humanitarnem delu in boju za pravice žensk in otrok.

Instagram ni dostopen za javnost

Čeprav sta njena starša med najbolj znanimi ljudmi na svetu, Valentina živi precej umirjeno življenje. Njen zasebni instagramov profil je zaklenjen, redko deli podrobnosti o svojem vsakdanjem življenju.

Ima pa odprt profil na TikToku, kjer je objavila nekaj posnetkov s svojimi prijateljicami.

Salma je v intervjujih povedala, da Valentina izogiba družbenim omrežjem, čeprav rada izraža svoje misli skozi umetnost in fotografijo.

Ponosna mama poudarja, da jo hči navdihuje in motivira ter jo navdaja z močjo in energijo. »Valentina me pripravi do tega, da se smejim, da se igram, da pojem, da kuham… Z njo je vsak dan vznemirljiv!« je nekoč dejala Salma.

Povezana z družino

Valentina se dobro razume s polsestro Mathildo Pinault, ki se prav tako prebija v svet mode, vendar kot jahačica in zaščitno ime številnih s tem športom povezanih blagovnih znamk.

V dobrih odnosih je s starejšim polbratom Françoisom. Oba sta iz očetovega prvega zakona z Dorothée Lepère.

Pa tudi z Augustinom, sinom Linde Evangeliste, ki je bila v zvezi z Valentinim očetom, preden je spoznal Salmo, piše Stilkurir.rs.