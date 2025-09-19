Zakaj so ljudje prepričani, da ima Melania Trump dvojnico: odpotovala naj bi v London

Teoretiki zarot o »lažni Melanii« so spet na delu. Trdijo, da prva dama Združenih držav, ki je ta teden prispela v Anglijo, sploh ni bila prava Melania. Melania Trump (55) je v torek skupaj s soprogom Donaldom začela drugi državni obisk ameriškega predsednika v Združenem kraljestvu.

FOTO: Kevin Lamarque Afp

Viralni posnetki para, ki izstopa iz letala Air Force One, so sprožili plaz komentarjev. Melanijino nenavadno javno izkazovanje nežnosti so opazili tako podporniki kot kritiki. Medtem ko so nekateri trdili, da je videti »zaljubljena« v 79-letnega moža, so drugi trdili, da je držanje za roke jasen znak, da to sploh ni Melania.

FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

»Katera Melania je to? Ne izgleda kot številka 1,« je zapisal uporabnik na družbenem omrežju X. Drug je dodal: »Hmmmm. Širok nasmeh in držanje za roke ... to mora biti ‘nadomestna Melania’ za javna potovanja.«

Ti bizarni komentarji so del skoraj deset let stare teorije zarote, po kateri naj bi Trump najemal dvojnico, ki ga spremlja na javnih dogodkih, p'ovzema Index.hr.

FOTO: Aaron Chown Via Reuters

Kje se je vse začelo?

Teorija o »lažni Melanii« se je prvič pojavila leta 2017, ko je kolumnistka Marina Hyde šaljivo zapisala, da Melanio na javnih dogodkih igra dvojnica. Od takrat se govorice redno vračajo – sprožijo jih fotografije, na katerih prva dama deluje »drugačna«.

Govoric ni ustavilo niti leto 2018, ko so se po njenem prihodu na vrh Nata v Bruslju znova pojavile špekulacije, da to ni prava Melania, niti leto 2020, ko je viralna fotografija iz helikopterja Marine One sprožila novo razpravo o domnevni dvojnici. USA Today je govorice takrat razblinil, a so se vrnile aprila 2025 po njenem pojavu na pogrebu papeža Frančiška, kjer so uporabniki družbenih omrežij trdili, da so njene »oči preveč našminkane«.

Na družbenih omrežjih so se pojavili komentarji: »Sveti dim! Kje je prava Melania? Nikogar ne bo pretentala dvojnica poleg Trumpa. Poglejte te oči brez sončnih očal – preveč naličene, to niso Melanijine oči!«

Nazadnje so se komentarji pojavili junija letos, ko sta Trump in Melania obiskala vojaško parado, posnetki njenega nasmeha in sproščenega razpoloženja pa so znova podžgali prepričanje, da prva dama uporablja dvojnico.