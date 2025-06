Zakaj se bivši mož Lauren Sanchez zadnji in najslajše smeje

Ko moški svojo ženo, s katero je poročen 14 let predstavi prijatelju, med njima pa vzplamti iskrica, bi bilo povsem razumljivo, če bi ta moški občutil grenkobo, ko bivšo vidi pripravljati se na poroko, na katero naj bi prišel sam predsednik Združenih držav Amerike.

Vendar pa, ko si bosta Jeff Bezos in Lauren Sanchez ta mesec v Benetkah izmenjala zaobljube, njen nekdanji mož Patrick Whitesell, najbrž ne bo prav nič nevoščljiv.

Patrick je namreč našel srečo ob glamurozni avstralski igralki, skoraj dve desetletji mlajši od njega.

Bodoča gospa Bezos je postala megazvezdnica, ko je prevarala hollywoodskega filmskega producenta Patricka z ustanoviteljem Amazona, Jeffom Bezosom.

Izkazalo se je, da je Jeff tedaj še poročeno Lauren vozil na eksotična potovanja in se z njo skrivaj sestajal, medtem ko je ohranjal podobo popolnega družinskega človeka in moža svoji takratni ženi Mackenzie Scott, s katero je bil poročen več kot 25 let.

Po tem, ko je Patrick po nezvestobi svoje nekdanje žene zacelil rane, sedaj, s premoženjem, ocenjenim na 450 milijonov dolarjev, uživa v novem zakonu z igralko in manekenko Pio Miller, staro 41 let.

Pia je igrala v avstralski nadaljevanki Home & Away, vendar si je po selitvi v Los Angeles s Patrickom ustvarila novo, bolj diskretno identiteto kot vplivnica z lastno linijo izdelkov za nego kože.

To je povsem drugačen svet od razkošne zvezdniške poti Lauren.

Patrick, direktor hollywoodske agencije za talente WME, ima med svojimi strankami velika imena, kot so Ben Affleck, Christian Bale, Matt Damon, Michelle Williams, Idris Elba, Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, John Krasinski, Jude Law, Ryan Reynolds in Denzel Washington.

Ko ga je prva žena leta 2019 zapustila zaradi milijarderja Jeffa Bezosa, je imel zlomljeno srce, sedaj pa uživa v zasebnem življenju stran od žarometov z eno najlepših žensk Avstralije.

Lauren je res blestela na razkošni dekliščini v Parizu, ki so se je udeležile Kim Kardashian, Katy Perry in Kris Jenner, a družabni krog Whitesellovih je poln hollywoodske elite, vključno z Ryanom Reynoldsom, Denzelom Washingtonom in Hughom Jackmanom.

Kmalu nova ljubezen

Patrick in Pia sta se spoznala leta 2019 prek skupnih prijateljev, kmalu potem, ko se je on ločil od Lauren.

Ona je sprejela odločitev, da se iz doma v Bondiju preseli v Los Angeles, kjer Patrick živi skupaj s svojima otrokoma iz zakona za Lauren Evanom in Ello. Pia ima iz prejšnjih zvez dva sinova: Isaiha in Lenoxa.

Na zasebni slovesnosti sta se maja 2021 poročila v Los Angelesu, kmalu po tem, ko sta se novembra 2020 zaročila. Po poroki sta si privoščila luksuzne, a skromne medene tedne v Mehiki.

Vir blizu para je za Daily Mail Australia leta 2024 povedal: »Pat se zadnji smeji, o tem ni dvoma. S Pio živi svoje sanje in se tega zaveda. Dvomim, da sploh razmišlja o Lauren in Jeffu ter celotni drami okoli njiju.«

Viri blizu Lauren in Patricka pravijo, da sta izjemna so-starša in skupaj vzgajata čudovita otroka. Prav tako naj bi bili Pia in Lauren prijateljici, ki se dobro razumeta.

Poroka Jeffa in Lauren je načrtovana za konec junija 2025, potem ko sta se zaročila maja 2023.

Lauren in Jeff sta se spoznala na zabavi Amazon Studios leta 2016 na premieri filma Manchester by the Sea.

Vir je za Page Six povedal: »Patrick in Lauren sta nekaj let družila z Jeffom Bezosom in njegovo ženo, saj imajo vsi hiše v Seattlu.

Nato so Lauren najeli za sodelovanje pri Jeffovem projektu Blue Origin, kjer je snemala zračne posnetke.«

Po štirih letih razkošnih pobegov, voženj z zasebnim letalom, večerij v prestižnih restavracijah, nakupov dragih oblačil, voženj z jahto in povabil na elitne zabave sta se Jeff in Lauren maja 2023 zaročila in konec junija načrtujeta poroko, piše Daily Mail.