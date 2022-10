Zakaj je kraljica dovolila, da se je Filipova ljubica tako zelo približala družini?

Serija Krona, ki se vrača na male ekrane 9. novembra, naj bi si nakopala bes kraljeve družine, potem ko je ta izvedela, da nameravajo prikazati domnevno ljubezensko razmerje med možem kraljice Elizabete II., princem Filipom, in njegovo tesno prijateljico Penny Knatchbull, burmansko grofico Mountbatten. Kontroverzni prizor bo prikazal, kako princ Filip uči Penny voziti kočijo, hkrati pa ji pripoveduje, da je njegov zakon v težavah. Nekdanji tiskovni predstavnik pokojne kraljice meni, da je to »kruto s*anje« in upa, da si novih delov serije kraljeva družina ne bo ogledala.

Zakaj je Netflix pomislil, da je Penny Filipova ljubica?

Princ Filip je Penny pogosto imenoval »druga najpomembnejša ženska v mojem življenju«, vse pa se je začelo z njuno skupno ljubeznijo do kočij. Prijateljstvo, ki sta ga spletla, je trajalo več let, princ Filip pa je Penny stal ob strani tudi, ko je zaradi raka na ledvicah izgubila hčerko. Penny je bila redna gostja v koči Wood Farm, kjer je princ Filip preživel večino časa, odkar se je leta 2017 upokojil iz javnega življenja. Ona je bila tista, ki je princa leta 2019 prepričala, da se je odpovedal vozniškemu dovoljenju.

Bila mu je tako blizu, da jo je osebje klicalo »gospodična tudi«, saj je bila »prevečkrat« povabljena na vse družinske dogodke. Penny je bila tudi ena od 30 ljudi, ki so se udeležili prinčevega pogreba aprila 2021, bila pa je prisotna tudi na kraljičinem septembra letos.

Penelope Knatchbull, burmska grofica Mountbatten na zahvalni maši za pokojnega princa Filipa. FOTO: Toby Melville, Reuters

Vse domnevne afere princa Filipa

Princ Filip, ki je veljal za velikega zapeljivca, je bil vedno v družbi lepih in mladih žensk. Govorilo se je, da je kraljico prevaral z več kot 12 ženskami. Vse te afere naj bi kraljica, ki je življenje posvetila dolžnosti, skrbno prikrivala, a tudi tolerirala. Vedela je, da ima princ Filip težavo sprejeti, da je njegova žena kraljica, in da otroci nosijo njen priimek.

Ženske, s katerimi naj bi se zapletel vojvoda Edinburški, so bile večinoma aristokratinje, igralke in druge članice družine. Ena najbolj markantnih je bila najbolje plačana odrska plesalka Patricia Kirkwood. Ko sta se spoznala, je bila v razmerju s prijateljem princa Filipa, fotografom Sterlingom Henryjem Nahumom. Ta je nekega večera Filipa in še nekaj prijateljev povabil, naj gredo v garderobo njegovega dekleta, ki je ravno končalo nastop, in tako sta se spoznala. Kmalu je Pat dobila naziv Filipove ljubice, nekoč pa je dejala, da bi imela veliko lepše in srečnejše življenje, če bi princ tisti večer odšel k svoji noseči ženi.

Filipa so povezovali tudi z eno največjih balerin 20. stoletja, Galino Ulanovo, kar je prikazano tudi v Netflixovi seriji, v kateri lahko vidimo, kako kraljica najde fotografijo plesalke med moževimi stvarmi.

Pripisali so mu razmerje s 15 let mlajšo sestrično kraljice, princeso Alexandro, ki je bila družica na njuni poroki, pa tudi z dve desetletji in pol mlajšo vojvodinjo Abercrombško, Alexandro Hamilton. Princ naj bi imel razmerja tudi z igralkami, vključno s Sally Ann Howes, Merle Oberon in Anno Massey. Na seznamu njegovih ljubic je bila tudi igralka in prijateljica iz otroštva Hélène Cordet, ki je po ločitvi imela dva nezakonska otroka. Špekuliralo se je, da je oče prav princ Filip.

Kljub številnim aferam, ki so spremljale njenega moža, je kraljica ostala dostojanstvena, ni povzročala škandalov, niti ni potrdila nobene od številnih afer, ki so jih pripisovali princu Filipu. »Moški bodo vedno moški,« je dejala.