Zajahala bi mehaničnega bika

Pred kamerami se Anya Taylor-Joy znajde kot riba v vodi. A čeprav je brhka svetlolaska to več kot dokazala v seriji Damin gambit, je priznala, da za samozavestno držo, s katero se nastavlja soju medijskih žarometov, vendar nekoliko trepeče od strahu. Sploh svečane podelitve nagrad filmske srenje so tiste, ko se počuti še posebno majhno, zato si je postavila pravilo, da po vsaki nekoliko strašni izkušnji za protiutež ušpiči kaj zmešanega.

Svetovno slavo ji je prinesla serija Damin gambit. FOTO: Profimedia

»Podelitve nagrad so sicer čudovite, a me tudi plašijo, ne nazadnje niso nekaj, kar bi počela vsak dan in se tega lahko navadila. Zato sem se odločila, da vedno, ko premagam neki strah, naredim še kaj odpiljenega.« Norost, za katero se je odločila po podelitvi emmyjev pretekli mesec, je bila rokoborba v bazenu, polnem zelenega želeja. In da je prizor za še nekaj dodatnih odtenkov bolj absurden, se je v želeju premetavala oblečena v kostum tigra iz pravljice o medvedku Puju.

Skakati, valjati, premetavati se v želeju si je že dolga leta želela. A je zdaj spoznala, da so bile njene predstave povsem zmotne. »Žele je hladen, presenetljivo čvrst in nadvse spolzek. Boriti se v njem je precej težje, kot bi kdo mislil. Nisem bila gibčna in dinamična, kot sem mislila, prej nadvse počasna, skoraj kot bi vse počela v počasnem posnetku.«

Sluzasto zeleno rokoborbo na seznamu želja je odkljukala. Naslednji izziv, ki se ga bo lotila po naslednji nekoliko strašni preizkušnji, pa je ježa na mehaničnem biku. »Grozno si ga želim zajahati. V Savannahu, kjer trenutno snemam, ga imajo, vselej željno pogledujem proti njemu, a nimam časa. Delam do poznega večera. Zato bo mehanični bik moja zmešana nagrada za naslednjo strašno nalogo.«