Po boju z zahrbtno boleznijo je umrl priljubljeni pevec Tom Parker (33)

Za vedno je zaprl oči Tom Parker. Pevec skupine The Wanted je imel komaj 33 let in je bil bitko z rakom na možganih, ki pa je bil na koncu žal močnejši. Za njim so ostali žena Kelsey (32), hči Aurelia (2) in sin Bodhi (1).

Žalostno novico je prek družabnih omrežij pred nekaj minutami potrdila žena pokojnega. Zapisala je, da je umrl obkrožen z družino: »Naša srca so strta. Tom je bil središče našega sveta in ne predstavljamo si življenja brez njegovega nalezljivega nasmeha in njegove energije.« Vsem se je zahvalila za podporo v teh težkih trenutkih in dodala: »Hvala vsem, ki ste skrbeli zanj, boril se je do zadnjega. Ponosna sem nate.«