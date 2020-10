Zagovorila se je in razkrila Schumacherjevo zdravstveno stanje

Že v preteklosti razkrili njegovo stanje

(51)je povsem spremenjen in v slabem stanju, je v začetku leta, skoraj sedem let po smučarski nesreči, opozoril eden vodilnih nevrokirurgov na svetu, ki dela v bolnišnici v Bologni. Sedaj so na dan spet prišle nove podrobnosti., bivša soproga nekdanjega šefa Benettonase je zagovorila pred televizijskimi kamerami in izdala, kakšno je zdravstveno stanje prvaka. Trenutno nastopa v Big Brotherju in sredi šova se ji je zareklo ... Povedala je, da Michael ne more govoriti in komunicira izključno z očmi. Njegovo razkošno domovanje pa je žena spremenila v nekakšno bolnišnico.Michael se je decembra 2013 poškodoval pri smučanju v francoskih Alpah. Po nesreči, ko se je smučarska čelada ob udarcu v skalo preklala na pol, je bil tri mesece v umetni komi. V bolnišnici so poskušali zdravniki odstraniti krvne strdke iz njegovih možganov, a so bili nekateri pregloboko, da bi jih lahko odstranili. Iz bolnišnice so ga premestili domov, v vilo ob Ženevskem jezeru, najmanj trikrat pa so ga prepeljali na zdravljenje v bolnišnico Georgesa Pompidouja v Parizu, kamor so ga prijavili pod lažnim imenom in kjer je zanj skrbela majhna ekipa. Kljub temu je novica o enem njegovih obiskov prišla v javnost. Lani je ena izmed medicinskih sester potrdila, da skrbi za Michaela in da je pri zavesti.