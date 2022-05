Po sramoti v Sloveniji spregovoril zadrski pevec

Potem ko je na družbenih omrežjih zakrožil posnetek padca zadrskega pevca v pijanem stanju, je Mladen Grdović zdaj spregovoril v opravičilo.

»Hvala vsem za podporo. Nikomur ne zamerim, v tem primeru vse prevzamem nase. Za seboj imam 40 let kariere. Približno dvajsetkrat sem bil v Ameriki in Avstraliji, leta pa sem naredil tudi čez 200 koncertov na leto. Nekoč so Micka Jaggerja vprašali, zakaj je padel na odru v Chicagu, pa je z nasmehom odgovoril, da ni padel le enkrat ... Gremo novim zmagam naproti,« je Grdovićevo opravičilo povzel portal 24sata.

Pretekli konec tedna je Mladen Grdović nastopil v Marezigah, kjer se je znašel sredi škandala. Zaradi preveč popitega alkohola je padel na odru in ni mogel več peti.

Posnetek padca se je razširil po družbenih omrežjih, njegov menedžer Ljubo Šperić pa je povedal, da je Mladen okreval in je dobro, ta vikend pa ima v načrtu nov koncert.