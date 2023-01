Zadnjega kralja položili k počitku, prišlo ogromno kraljevih z vseh koncev Evrope

V Atenah so pokopali zadnjega grškega kralja Konstantina II. Pogreba se je pričakovano udeležilo ogromno evropskih kraljevih, saj je bil Konstantin tako ali drugače povezan z mnogimi od njih. Čeprav je bil njegov krstni boter, v Grčijo sicer ni pripotoval britanski princ William, britansko kraljevo družino je zastopala princesa Anne.

So se pa pokojnemu kralju prišli poklonit monaški princ Albert II., celotni švedska in španska kraljeva družina, pokojni kralj je bil namreč stric španskega kralja Felipeja VI., pa danska kraljica Margareta II. in njen sin ter prestolonaslednik princ Frederik, nizozemski kralj Willem-Alexander in žena kraljica Maxima, norveški prestolonaslednik princ Haakon in princesa Mette-Marit ter luksemburški veliki vojvoda Henri.

Konstantinova sestra kraljica Sofia in njen mož, nekdanji španski kralj Juan Carlos FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Konstantin II. je pred pogrebom ležal v kapeli Agios Eleftherios, njegova krsta je bila pokrita z grško zastavo, pred kapelo pa so se od zgodnjega jutra vile dolge vrste ljudi, ki so želeli priljubljenemu kralju izkazati spoštovanje. Ker je bilo v Atenah toliko pomembnežev, mnogi so tja prispeli že v nedeljo, so bili temu primerno strogi tudi varnostni ukrepi, v okolici omenjene kapele ter ob poti, ki vodi do palače Tatoi, kjer so Konstantina položili k večnemu počitku, sta bila že od nedeljskega dopoldneva prepovedana parkiranje in zadrževanje, včeraj pa so bile zaprte tudi vse tamkajšnje ceste ter tudi tiste v bližini.

Pogreb je varovalo 1000 policistov, pet dronov in dva policijska helikopterja, na željo družine pokojnega kralja pa so prepovedali vsakršno snemanje in fotografiranje v bližini kraja, kjer so ga pokopali.