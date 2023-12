Zadnje slovo MacGowana: žena v solzah objemala krsto (VIDEO in FOTO)

Na stotine Dublinčanov se je v petek zvrstilo po mestnih ulicah in prepevalo božično klasiko Fairytale of New York, medtem ko je mimo vozil mrliški voz s truplom pokojnega tekstopisca in pevca Shana MacGowana.

Danes se javnost in njegovi prijatelji poslavljajo od velikega glasbenika.

Zadnje slovo Shana MacGowana FOTO: Karen Cox, Reuters

Na zadnje slovo so med drugim prispeli Johnny Depp, Bono, Bob Geldof, Nick Cave, ki je kolegu v čast zapel in zaigral na klavir. Njegova neutolažljiva žena Victoria je v solzah sklonila glavo nad krsto in ga objela.

Pogrebni sprevod, ki se je zbral na ulicah, se je nadaljeval proti Nenaghu, rojstnemu mestu njegove matere Therese, kjer bo pevec pokopan.

Od glasbenika so se poslovili prijatelji in oboževalci. FOTO: Karen Cox, Reuters

Praznovanje njegovega življenja

Na zadnji poti so praznovali njegovo življenje, saj so se množice mladih in starih pridružile procesiji, ko je več kot 50-članska skupina Artane izvajala njegove pesmi, vključno z A Rainy Night in Soho in Dirty Old Town.

»Irski punk pesnik, ki je utelesil vse od Jamesa Joycea do Williama Butler-Yeatsa. To je žalosten dan, tragičen dan na Irskem,« je dejal glasbenik Roland Conroy, ki je bil na pogrebu.

Irski punk pesnik Shane MacGowan FOTO: Stringer, Reuters

Naj spomnimo

Član skupine The Pogues Shane MacGowan je v 80. letih prejšnjega stoletja napisal nekaj najlepših balad, nato pa je potonil v odvisnost od alkohola in umrl prejšnji teden v starosti 65 let.