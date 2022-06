PO TEM, ko so katarsko princeso Kasio Gallania prejšnji teden našli mrtvo na njenem domu v Španiji, se je oglasil njen partner in medijem razkril nekaj šokantnih podrobnosti zadnjih mesecev njenega življenja. Po prvih informacijah španske policije, ki je princeso mrtvo našla v postelji, po tem ko je njeni mlajši hčeri ni uspelo več priklicati, naj bi 45-letna Kasia umrla zaradi prevelikega odmerka mamil, a Bruce Baps temu ne verjame. Bapsu je večer pred smrtjo poslala sporočilo. FOTOGRAFIJE: Instagram Kot je povedal britanskim medijem, so nekdanjo ženo katarskega princa Abdelaziza bin Khalife...