Schwarzenegger se zadet ni več spomnil besedila (FOTO)

Smehu, zabavi in norčijam z Dannyjem DeVitom v bližini ni videti konca. Vseeno, ali stoji pred prižganimi kamerami ali so te že ugasnile, zabavnemu igralcu ne zmanjka idej, kako popestriti še tako običajen dan, in to je med snemanjem komedije Junior precej dobro spoznal Arnold Schwarzenegger, ki si ga je Danny izbral za tarčo v svoji potegavščini.

Filmskega mišičnjaka, ki si je s samodisciplino prigaral jekleno telo, je namreč spremenil v hihitajočega se orjaka s spominom zlate ribice. Kar sploh ni bilo tako zapleteno. Arnieju je podtaknil cigaro z marihuano, ta pa je nato naredila svoje. »Bil sem noro zadet,« je priznal avstrijski hrust, ki se, plavajoč na oblaku omame, nato ni spomnil niti ene vrstice iz scenarija. Ko mu je režiser povedal, da so se kamere začele vrteti, je omamljeni igralec zgolj buljil vanj in izgubljeno vprašal, kaj naj bi zdaj storil in rekel.

Bilo je med premorom za kosilo, ko si je Danny za sladico privoščil svojega velikanskega soigralca. »Povabil me je k sebi v prikolico na kosilo, češ da ima odlično italijansko hrano. In ni lagal, bilo je slastno,« se je tistega zadetega dne leta 1994 spomnil Schwarzenegger. A medtem ko mu soigralec hrane ni začinil s posebno zeleno začimbo, je z njo oplemenitil cigaro. Menda ga je malce grizla vest, da je vselej Arnie tisti, ki ponuja cigare, sam pa da je vselej praznih rok.

»Zato mi je po obedu ponudil odlično cigaro izjemno dobre znamke. Prižgal sem si jo, vdihnil, kadil. Bilo je odlično!« No, le do tedaj, ko je bilo odmora konec in naj bi nadaljevali snemanje zgodbe, v kateri se je Schwarzenegger prelevil v znanstvenika, ki na sebi preizkusi novo zdravilo za plodnost in – zanosi! »Pridemo na snemalno prizorišče, kamere stečejo, nadaljevali naj bi prizor, a sem pozabil svoje besedilo. Le stal sem pred kamero, sanjalo se mi ni, kaj storiti in reči.« Še več, tudi ko so ustavili kamere in ga začeli spraševati, ali se spomni, kje so pred kosilom končali, je bila v Arniejevi glavi zgolj praznina.

»Še enkrat sem šel skozi scenarij, a sem pozabil prav vse. Šele kakšno uro in pol pozneje se mi je spomin počasi začel vračati.« Tedaj je tudi izvedel, da mu je premeteni DeVito začinil cigaro z marihuano. Seveda mu Arnie ni hotel ostati dolžan in ga je poskušal prinesti naokoli s podobno potegavščino, »a me je pri tem dobil. Ko pride do trave, ima Danny nos psa slednika. Takoj je vedel, kaj sem mu podtaknil.«

V zadetem stanju se mu je torej zavezal jezik, a s trezno glavo mu ta še prerad steče. Tako vsaj meni njegova hčerka Katherine, poročena s Chrisom Prattom, ki svojemu slavnemu očetu za živo glavo ne bi zaupala pomembne skrivnosti. Vsaj če ne bi želela, da za to že naslednji hip izve ves svet. »Večkrat sem ga že polomil, preprosto ne znam biti tiho in obdržati skrivnosti,« priznava igralec, ki ne ve, katerega spola bo njegov vnuk, ki raste Katherine pod srcem.

Hollywoodski mišičnjak je sicer že dedek enoletni Lyli, ki se je avgusta 2020 rodila Katherine in Chrisu Prattu.

»Če se je vrgla po mami (Marii Shriver, op. p.), in mislim, da ji je precej podobna, bomo vsi ugibali do zadnjega. Niti Maria ni hotela vnaprej vedeti za spol najinih otrok. Morda je tudi Katherine takšna. Poleg tega pa, iskreno, res mi ne more zaupati.«