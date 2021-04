Zabave Eltona Johna privlačnejše od oskarjev

1993.

Podrl bo rekord

Posebna gostja bo Dua Lipa. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Največja imena

Zabave ​so legendarne, pravijo tisti srečneži, ki jim je uspelo obiskati katero od njih. Glasbenik je še posebno znan po žurkah, ki jih prireja na dan podelitve filmskih nagrad oskar, letos bo to v nedeljo zvečer po lokalnem času. Ker si nanjo želi tako rekoč vsa hollywoodska smetana, je seznam povabljencev vsako leto skrbno oblikovan, za vstopnice pa je treba odšteti tudi do 80.000 evrov.Dobiček seveda ne gre v Eltonov žep, 74-letnik si je v dolgi in uspešni karieri nabral za dobrih 400 milijonov evrov premoženja, temveč neprofitni organizaciji, ki jo je ustanovil leta 1992, ukvarja pa se z izobraževanjem ljudi o aidsu, podporo obolelim in njihovim svojcem ter podpira inovativne metode preprečevanja okužbe.Prvo oskarjevsko zabavo je John organiziral leta 1993 v eni od losangeleških restavracij ter na njej za omenjeno fundacijo zbral četrt milijona evrov. Njegove zabave so iz leta v leto privabljale več ljudi, leta 2017 je bilo povabljencev denimo kar 950. Letos pa bo Elton John podrl nov rekord obiskanosti. Povabljeni smo namreč vsi. Da, vsi z dostopom do spleta in 20 ameriškimi dolarji (slabih 17 evrov) na kreditni kartici.Ter hitrimi prsti, na voljo je namreč omejeno število vstopnic, skupno 400.000. Zaradi pandemije bo letošnja zabava namreč potekala na daljavo. »Vabimo vas na šestdesetminutno posebno zabavo pred podelitvijo oskarjev, na kateri bo nastopila z grammyjem nagrajena, tudi v duetu z mano, ki ga ne smete zamuditi.Zabavo bo povezoval najin dragi prijatelj, nepozabnega večera pa se bodo udeležila tudi druga zveneča imena iz sveta filma, glasbene industrije, zabavljači in filantropi,« se glasi vabilo, objavljeno na spletni strani organizacije Elton John Aids Foundation, ene vodilnih neodvisnih organizacij za boj proti aidsu na svetu. V Evropi bo udeležba mogoča v ponedeljek, 26. aprila, ob 20. uri, dan prej jo bosta Elton in njegov dolgoletni partnerorganizirala za ameriško publiko. Denar od prodanih vstopnic bo namenjen mladim, okuženim z aidsom, in tistim, ki živijo v predelih sveta, kjer je nevarnost okužbe zelo visoka.Na Eltonovih zabavah so se v minulih letih zvrstila vsa največja imena ameriške zabavne industrije, med njimi, ki je menda zabavo vzela izjemno resno in ves večer plesala po mizah, pa, leta 2002 stainprišla kar s kipcema, ki sta ju nekaj ur prej prejela za najboljšo glavno moško in glavno žensko vlogo.