Svetovni glasbeni zvezdnik za zobe iz titana odštel goro denarja

Raper Kanye West, ki se je pred dobrima dvema letoma uradno preimenoval v Yeja, je mojster v pritegovanju pozornosti in netenju škandalov. Naj gre za antisemitske pripombe ali napade na paparace, za skoraj blazno rohnenje po družbenih omrežjih ali modne izbire, kot je bila gumijasta maska, ki mu je kot liku iz srhljivke zakrila ves obraz, ameriški zvezdnik je v tem zmagovalec brez konkurence.

Toda zdaj je presegel celo samega sebe, ko je na instagramu pokazal svojo novo, menda kar približno 780.000 evrov vredno pridobitev. Njegov prej beli hollywoodski nasmeh je namreč zamenjala kovinsko sijoča proteza iz titana z vampirsko zašiljenima podočnikoma. Če si tega ne morete prav dobro predstavljati, se le spomnite lika Bondovega zlikovca Jaws iz filmov Vohun, ki me je ljubil in Operacija vesolje. Upodobil ga je več kot dva metra visoki igralec Richard Kiel, ki strahu ni vzbujal le z impozantno višino, ampak tudi s svojim kovinskim nasmehom.

Skrajnost se skoraj pričakuje

Rockerske zvezde si lahko privoščijo več kot navadni smrtniki. Še več, skrajnost se od njih skoraj pričakuje. Tako je Ye leta 2010 razložil televizijski voditeljici Ellen DeGeneres, čemu si je (menda) odstranil spodnjo vrsto zob in jih zamenjal z vsadki iz zlata in diamantov.

»Mislil sem, da so diamanti preprosto bolj kul. Z njimi sem zamenjal spodnje zobe. Nekatere stvari se od rockerskih zvezd pač pričakuje,« je tedaj trdil, čeprav so mnogi njegovo zatrjevanje, da si je povsem odstranil spodnje zobe, sprejeli z nekaj rezerve. A tudi če je to v resnici storil, je bila zobna preobleka precej manj šokantna od najnovejše, ki jo je menda pomagal sam oblikovati.

»Z Yejem je bilo užitek sodelovati. Njegova vizija oblikovanja edinstvene umetnosti presega zgolj korak naprej v dentalni medicini. Spoj njegove vizije z zobozdravstveno znanostjo je ustvaril resnično nekaj epskega!« je dejal zobozdravnik Thomas Connelly z Beverly Hillsa, ki je raperju vgradil to edinstveno protezo, menda še z znatno višjo ceno, kot če bi bila diamantna. Verjetno tudi zato, ker gre za eksperimentalen zobozdravstveni postopek, ki ga niso opravili še na nikomer.

Nejasnosti

Kako natanko si je vgradil kovinski nasmeh, ni povsem jasno. Po nekaterih poročilih naj bi si zobe odstranil oziroma zbrusil, na kar so mu namestili protezo iz titana. Po drugih si je zobe, le delno zbrušene, dal prevleči z luskami iz te iste dragocene kovine. Tretji pa namigujejo na uporabo umetne inteligence ter da ima v resnici zobe nedotaknjene. A v vsakem primeru je vzbudil ogromno pozornosti, kar je po oceni strokovnjakinje za odnose z javnostjo Lynn Carratt tudi njegov glavni namen.

»Razvpit je po izjemni taktiki pritegovanja pozornosti. To je spretnost, ki jo ima v mezinčku že od začetka kariere. Vselej, ko je pred izdajo novega albuma ali katerega drugega projekta, naredi nekaj, kar vzvalovi gladino. Vseeno, ali kaj dobrega ali slabega, dobro ve, da je vsaka reklama dobra,« je dejala in poudarila, da 9. februarja prihaja njegov novi album Vultures. In če je bilo to, da se pred izdajo albuma o njem govori, resnično njegov glavni cilj, potem ga je nedvomno dosegel.

»Kanye s protezo iz titana – to je eden redkih primerov, da so njegova usta še bolj nora od tega, kar prileti iz njih,« je dejal neki uporabnik družbenih omrežij, medtem ko drugi ne more verjeti, da je plačal, da so mu zobe prelepili z aluminijasto folijo. Tretji je pripomnil, da mu zdaj manjka le še en velikanski magnet. Nekateri se sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi se raper po nesreči ugriznil v jezik, spet druge radovedneže pa zanima, kako lahko s temi kovinskimi usti sploh je. Skratka, ime Kanye se valja po ustih velikega dela sveta.