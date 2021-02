Za zdravje visi kot netopir

Z glavo navzdol naj bi visel tudi Bradley Cooper. FOTO: Carlos Alvarez/Getty Images

Zagovorniki inverzne terapije, ki jo zdaj odkriva Jones, naj bi bili tudi Ozzy Osbourne, Bradley Cooper in Geri Horner.

Minulo poletje jepraznoval že 80 pomladi, a vendar se valižanski pevec še vedno počuti čilega, živahnega in mladostnega. In tako bo tudi naprej, če bo le imel kaj besede pri tem.»Leta 2030 bom praznoval že 90. rojstni dan!« gleda v prihodnost brez kančka dvoma, da bo prepeval in nastopal vse do zadnjega diha. Za kar je tudi pripravljen storiti, kar je treba. Ne le da dvakrat na teden vadi pod budnim očesom osebnega trenerja in se poskuša za mizo ne prevečkrat pregrešiti in pretiravati, v želji po dolgi vitalnosti si je nedavno omislil še inverzijsko mizo za raztezanje, s pomočjo katere visi z glavo navzdol. »Saj veste, tisti posebni okvir, ki ti pomaga viseti z glavo navzdol. Noge vstaviš v posebne čevlje, zarotiraš mizo in že si kot netopir z nogami v zraku in glavo proti tlom.«Pevčeva jesen življenja je resnično zlata. Kljub že lepi starosti ga zdravje namreč ni izdajalo, teže let niti čutil ni. Šele pred dobrimi tremi leti je moral po nasvetu zdravnika odpovedati nekaj koncertov. Podobno kot leto pozneje, ko je zaradi bakterijske infekcije pristal v bolnišnici. Kar je bilo zanj budnica, da bi bilo dobro načrtno skrbeti za zdravje. »Zmanjšal sem vnos alkohola, pazim na prehrano, dvakrat na teden pa delam z osebnim trenerjem. Veliko raztezanja in boksa, to je odlično za moj srčno-žilni sistem,« pravi Jones in se še pohvali, da so sadovi redne vadbe že opazni v lepše izklesanih in bolj izrazitih mišicah. Zdaj pa je temu dodal inverzno terapijo.V luči skrbi za zdravje je Jones tudi prejel oba odmerka cepiva proti koronavirusu. »Odličen občutek. Zdi se, kot bi bil nepremagljiv!« Njegova prva misel po cepljenju pa je bila, da bo zdaj končno lahko spet stopil na oder. »Žal pa me je nato spreletelo, da bi bili to koncerti brez občinstva. Tega ne bo, dokler ne bomo vsi pocepljeni,« malce obžaluje, da še nekaj časa ne bo mogel v živo prepevati pred ljudmi, kar je njegova največja ljubezen. »Petje obožujem. Zato zdaj, dokler ne bo mogoče drugače, pojem sam sebi doma.«