Za vse so krive ženske

Wallis Simpson so krivili za razpad kraljeve družine. FOTO: Getty Images

Zveze ne obžaluje

Moški je zgolj ubožec, ki ga je ta ženska hudo zmanipulirala, povrhu pa v krizo pahnila še državo.

Bivša ljubica nekdanjega španskega kraljaje zadnje čase zelo zgovorna in redno se pojavlja v različnih revijah, za katere brez dlake na jeziku razkriva, v kakšnem odnosu sta bila z nekdanjim kraljem. Tokrat je 56-letnav intervjuju za britanski The Telegraph potarnala, da ne razume, zakaj so ljudje, ko je govor o prešuštniških zvezah, vedno naravnani proti ljubicam.V njenem primeru so jo Španci krivili za padec kraljeve priljubljenosti, ob tem pa da se je počutila kotoziroma v novejši zgodovini kot. Nobena od žensk sicer ni bila ljubica, Simpsonova se je s kraljemporočila kljub nasprotovanju britanske kraljeve družine in javnosti, prav tako je Marklova postala žena princa. Res pa je, da je britanska kraljeva družina s prihodom obeh začela razpadati.Kralj Edward je, da bi se lahko poročil z Wallis, odstopil in breme vladanja preložil na ramena mlajšega brata, princ Harry pa se je odrekel aktivni vlogi v kraljevi družini in se preselil v Združene države Amerike. »Večinoma velja, da ljudje, ko ne morejo nadzorovati dejanj močnega in vplivnega moškega, začno uničevati osebo, ki mu je draga. To obstaja že od nekdaj, zadnji tak primer sta Meghan in Harry. Ljudje se bodo vedno spravili nad žensko, moški pa je zgolj ubožec, ki ga je ta ženska hudo zmanipulirala, povrhu pa v krizo pahnila še državo,« je dejala Corinna, ki je nekdanjemu španskemu kralju posteljo grela med letoma 2004 in 2009, javnost pa je zanjo izvedela šele leta 2012 in takrat se je začel javni linč.»Vse se je začelo po vrnitvi iz Bocvane. Juan Carlos me je dolgo prepričeval, naj se mu pridružim, a sem odlašala. Zdelo se mi je, da želi obnoviti najino razmerje, kar se mi ni zdela dobra ideja. In imela sem prav. Ko sem se vrnila, so vsi vedeli zame, zasledovali so me in obrekovali, bilo je grozno. Počutila sem se kot Wallis Simpson, lady Macbeth, zlobna ženska, ki je čudovitega kralja speljala na kriva pota,« je še dejala 56-letnica, ki pa tega, da se je zapletla s poročenim kraljem, ne obžaluje.