Za vlom k sosedu jo je zvezdnik odnesel s pogojno kaznijo

Ameriški igralec Ezra Miller, ki ga poznamo kot superjunaškega Flasha iz Lige pravičnih, je morda vendar zakorakal v pravo smer. Potem ko je lani polnil naslovnice z aretacijami zaradi nasilja, izgredništva in vloma, se je zdaj s priznanjem krivde s sodiščem pogodil in si, kar je verjetno še pomembneje, priznal težave in poiskal strokovno pomoč.

Oktobra lani je vlomil k sosedu in jo popihal z alkoholom.

"Nedavno sem šel skozi obdobje hude osebne krize. Zdaj razumem, da imam resne duševne težave, in sem se že začel zdraviti," se je avgusta opravičil vsem, ki jih je prizadel. Zdaj je sprejel še posledice svojih dejanj, ki pa zaradi priznanja krivde še zdaleč ne bodo tako hude, kot bi lahko bile.

Netil je nemire. Vse od Havajev do Nove Anglije. Zdaj pa je pred sodiščem priznal krivdo motenja posesti in tako prvotno obtožnico vloma v sosedovo hišo v Vermontu, od koder je sunil nekaj steklenic alkohola, zmanjšal na zgolj prekršek in se s tem v dogovoru s tožilstvom ognil trimesečni zaporni kazni. Sodišče mu je tako naložilo le eno leto pogojne svobode in denarno globo v višini 500 ameriških dolarjev. V skladu z dogovorom v naslednjem letu tudi ne sme navezati nikakršnega stika z žrtvijo, nadaljevati mora zdravljenje, občasno in brez predhodnega opozorila bo moral opravljati alkoteste, seveda pa ne sme priti navzkriž z zakonom.

V zadnjem letu ni bil zvezdnik prav nič podoben svojemu superjunaškemu alter egu.

Imel je srečo, saj so drugi dve obtožbi, zaradi katerih bi lahko dobil 25-letno zaporno kazen, umaknili. Toda če se ne bo držal dogovora in bo pogojno kazen prekršil, lahko – tako mu je dejala sodnica – kazensko obtožbo ponovno vložijo.