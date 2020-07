Za vlogo se je cel potetoviral

Za svoje delo je prejel več nagrad. FOTO: Gareth Cattermole/getty Images

Imajo ga za čudaka

2003.

je dobil nagrado emmy za odlično igro v mladinski seriji.

Znan je po tem, da se mu ni težko povsem vživeti v določene vloge ter spremeniti videza, kot se mu zdi najbolj primerno.

Kontroverzni ameriški igralec, režiser in umetnikje znova presegel samega sebe, ko si je za vlogo v filmu The Tax Collector (Pobiralec davkov) dal potetovirati celoten torzo.Shia, ki je kariero začel kot ljubek fantič na programu Disney, bo tokrat upodobil mafijca, ki po soseskah Los Angelesa od različnih tolp pobira »davke«, in da bi bil videti čim bolj pristno, je sprejel nekaj drastičnih ukrepov, med njimi odločitev, da si trajno poriše velik del telesa. Poleg tega je mesece študiral način govora belcev, ki živijo v soseskah z večinsko latinskoameriško populacijo, njihovo gibanje ter obnašanje in način oblačenja.Shia je sicer znan po tem, da se mu ni težko povsem vživeti v določene vloge ter spremeniti videza, kot se mu zdi najbolj primerno. Režiserji, ki so v zadnjih letih delali z njim, so dejali, da je mladec povsem osredotočen, menda že na meji blaznega, in v vlogi ostane tudi, ko kamere ugasnejo. Mnogi ga imajo zato za čudaka.Kako tudi ne, saj se LaBeouf poleg igre in režije ukvarja tudi z drugimi oblikami vizualne umetnosti ter performansov. Med enim slednjih je denimo 60 ur neprekinjeno gledal svoje filme, veliko prahu pa je dvignil leta 2014, ko je na berlinski filmski festival prišel s papirnato vrečko, poveznjeno čez glavo, ter napisom »Nisem več slaven« na njej. Tudi to je bil del performansa, ki ga je izvajal tisto leto, in sicer je šest dni ždel v losangeleški galeriji z vrečo na glavi ter pred obiskovalci tiho jokal.LaBeouf, ki je odrasel ob očetu zasvojencu in mami umetnici, starše pa sam opisal kot hipije, je sicer v filmskih krogih kljub čudaškemu vedenju zelo priznan ustvarjalec. Že za prvo vlogo v mladinski seriji Even Stevens si je prislužil nagrado emmy, leta 2008 ji je dodal še nagrado bafta, lani pa je prejel tudi hollywoodsko filmsko nagrado za najbolj prodornega scenarista. Čeprav v glavnem ustvarja neodvisne filme, nastopil je tudi v nekaj glasbenih videospotih, pa je znan tudi med ljubitelji hollywoodskih spektaklov, predvsem po vlogah v filmih Transformerji, upodobil je teniškega asater skupaj zzaigral v vojnem filmu Bes.