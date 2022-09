Za vedno je zaprl oči znani srbski glasbenik

V 81. letu starosti je v Beogradu umrl srbski skladatelj, pianist, aranžer in nekdanji član rock skupine Indeksi Kornelije Kovač. Glasbenik je bil pozitiven na novi koronavirus in je zadnje dni preživel v bolnišnici, poroča srbski časnik Kurir.

Kornelije Kovač se je rodil v Nišu leta 1942. Svojo prvo pesem Pusti trotoari je ustvaril leta 1956, deset let pozneje pa se je pridružil sarajevski rock skupini Indeksi.

Leta 1968 se je preselil v Beograd, kjer je ustanovil zasedbo Korni grupa, ki je šest let pozneje zastopala Jugoslavijo na Evroviziji.

Kovač je med drugim pisal pesmi za Zdravka Čolića, Lepo Breno, Generacijo 5 ter ustvarjal glasbo za gledališče, filme in televizijo. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi so April u Beogradu, Živiš u oblacima, Zvao sam Emili, Jedna zima sa Kristinom, Jedina, Mađarica, Ti samo budi dovoljno daleko, Sanjam in Sitnije Cile, sitnije.

Za seboj je pustil ženo Snežano, tri hčerke in sina.