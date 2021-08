Za srce Sarajeva se potegujejo tudi naši talenti

Že dve nagradi

Častno srce Sarajeva gre nemškemu filmarju Wimu Wendersu. FOTO: Thorsten Overgaard/Getty Images

Wenders se vrača s fanfarami Častno srce Sarajeva za izjemen prispevek k sedmi umetnosti gre letos v roke režiserja Wima Wendersa. Predvajali bodo tudi retrospektivo njegovih izbranih filmov ter restavrirano verzijo njegovega Hotela Milijon dolarjev, ki mu je prinesel srebrnega berlinskega medveda, sicer pa bo nemški filmar in trikratni oskarjevski nominiranec, ki se je podpisal tudi pod dokumentarec Buena Vista Social Club, na festivalu vodil masterclass delavnico. Z njo se po 10 letih vrača na sarajevski festival, ki ga je prvič obiskal 2011.

V tekmi za nagrado med kratkimi filmi je Kazenski strel Roka Bička. FOTO: Slovenski Filmski Center

Lani je v Sarajevu vladalo pandemsko filmsko mrtvilo, a letos se mednarodni filmski festival v svoji že 27. izdaji spet vrača. Velikansko filmsko platno letnega kina, morda celo največje v regiji, so že razvili, med 13. in 20. avgustom pa se bo v bosanski prestolnici za čislano filmsko priznanje, za srce Sarajeva, potegovalo kar 48 filmov v štirih tekmovalnih kategorijah – igrani, dokumentarni, kratki in študentski film –, v prav vseh se bodo pokazali in za lente potegovali tudi naši filmski ustvarjalci. V program celovečercev se je namreč umestila slovenska koprodukcija Morena, v kategorijo dokumentarnih filmov se je s svojim prvencem Odpuščanje prebila režiserka, za nagrade pa se od naših stvaritev potegujejo tudi dva kratka filma, študentski film in televizijska serija.Izluščiti filmske stvaritve z največjim potencialom in najmočnejšim umetniškim nabojem ni bilo lahko. Na festival se je skupno namreč prijavilo kar 683 filmov, od tega 135 celovečernih igranih, 153 dokumentarnih, 245 kratkih in 150 študentskih, v tekmovalni program pa se je na koncu prebilo le 48 filmov. Med desetimi filmi v tekmovalnem programu celovečercev bo prikazan slovenski koprodukcijski film Morena hrvaške režiserke, ki je na minulem festivalu v Cannesu prejel zlato kamero za najboljši prvenec, na festivalu v Pulju pa nagrado občinstva zlata vrata. Slovenska koproducenta družinske psihološke drame, ki bo imela v Sarajevu regionalno premiero, sta SPOK Films in Staragara. V kategoriji dokumentarnih filmov se bo med seboj pomerilo 16 filmov, med njimi tudi Odpuščanje Marije Zidar, ki bo v Sarajevu prav tako dočakal regionalno premiero, svetovno pa je imel na letošnjem dokumentarnem festivalu CPH:DOX. Zidarjeva je film, ki je nastal pod okriljem produkcijske hiše Vertigo, snemala v obdobju kar petih let v Albaniji, pri njem pa je sodelovala s kosovskim direktorjem fotografijeV tekmi za najboljši kratkometražni film sta med izbrano deseterico igrani kratki film Kazenski strel režiserjain animirani kratki film Steakhouse režiserke. Oba bosta v Sarajevu imela regionalno premiero, svetovno pa na 74. filmskem festivalu v Locarnu, ki se je v Švici začel včeraj. Na sarajevskem festivalu bo mednarodno premiero v sklopu 12 tekmovalnih študentskih filmov doživel kratki igrani film Otava scenaristke in režiserkeProgram Fokus v Sarajevo pripelje filme iz regije, ki so že imeli premiere na pomembnih filmskih festivalih, in bo tokrat filmskim sladokuscem pripeljal celovečerec Sanremo scenarista in režiserjain slovensko koprodukcijo Oaza srbskega scenarista in režiserja. Znotraj programa Mreže festivalov jadranske regije, ki je osredotočen na filme, ki pridejo težje do redne distribucije na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ali Črni gori, pa se bo med šestimi filmi za nagrado občinstva potegovala italijansko-slovensko-francoska koprodukcija Telesce, prvenec italijanske režiserkeNovost letošnjega festivala je, da so v tekmovalni program prvič umestili tudi televizijske serije. Nagrade srce Sarajeva bodo serijam podelili v šestih kategorijah, med 16 nominiranih serij pa se je uvrstila tudi slovenska kriminalka Jezero, posneta po romanuv režijiin