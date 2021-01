Za Royem odšel še Siegfried

Svojčas sta bila nerazdružljiva. Od 70. let, ko sta postala skoraj poosebitev kiča in glamurja Las Vegasa, kjer sta množice navduševala s svojimi iluzijami ter dih jemajočimi točkami z belimi levi in tigri, je bila iluzionistična dvojica Siegfried in Roy skoraj eno.



A čeprav so se njune poti v tem tisočletju v veliki meri razšle, sta na neki nevidni ravni očitno ostala povezana. Skoraj kot dolgoletni zakonci, ki v starosti izdihnejo drug za drugim. Odvrtelo se je namreč komaj osem mesecev, odkar je zaradi zapletov ob okužbi s koronavirusom umrl Roy Horn, zdaj pa je umrl tudi njegov nekdanji poklicni partner in svojčas ljubimec Siegfried Fischbacher.

Ostal je sam

Siegfried in Roy, oba rojena v Nemčiji, sta se 1957. spoznala na križarki, desetletje pozneje pa so se jima z iluzionistično točko v Parizu odprla vrata v svet. Postala sta žareča zvezda Las Vegasa in s svojimi iluzionističnimi točkami pisala zgodovino. Do leta 2003, ko bi se njuna pot skoraj tragično končala. Med eno izmed točk je Roya z lasvegaškega odra odvlekel orjaški beli tiger, ga močno poškodoval in tako za vselej prižgal rdečo luč spektakularnim nastopom iluzionističnega dvojca. A čeprav so se njune poti za tem bolj ali manj razšle, je Siegfrieda lanskega maja močno udarila novica, da je Roy v 76. letu umrl.



»Svet je danes izgubil enega največjih čarodejev, toda jaz sem izgubil svojega najboljšega prijatelja,« je skrušeno takrat dejal Siegfried, ki je bil tudi že sam zelo bolan. Zdravniki so mu namreč odkrili raka na slinavki v zadnjem stadiju. Čarodej je pred dnevi prestal 12-urno operacijo, med katero so mu odstranili maligni tumor, a se je rak že razširil. Na lastno željo so ga sicer odpustili iz bolnišnice, doma pa je umrl. Star je bil 81 let.

