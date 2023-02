Za rojstni dan zvezdnik vrnil odlikovanje, kraljičina smrt mu je odprla oči

Red britanskega imperija je za veliko večino izbrancev velika čast, mednje se je štel tudi Alan Cumming, a si je potem premislil. Škotskega zvezdnika je leta 2009 odlikovala Elizabeta II., toda igralec je, razočaran zaradi po njegovem toksičnega ravnanja imperija, sklenil priznanje vrniti.

Igralec in aktivist

Po novem tako ni več častnik britanskega imperija, kar je sicer tretja stopnja reda, odlikovanje pa je vrnil na svoj 58. rojstni dan in se tako obdaril, pojasnjuje igralec, ki je med drugim nastopil v franšizi o tajnem agentu, ob Pierceu Brosnanu je namreč zaigral v filmu Zlato oko, in pa priljubljeni odvetniški seriji Dobra žena.

Odlikovanje sta vrnila tudi John Lennon in Michael Sheen.

Na odločitev so vplivale vnovične razprave o monarhiji po kraljičini smrti septembra lani, med katerimi je spoznal, da je britanski imperij dolga stoletja koval dobiček na račun izkoriščanja staroselskih ljudstev po vsem svetu, je pojasnil Cumming, ki je odlikovanje sicer prejel ne zgolj zaradi igralskih dosežkov, ampak tudi zaradi prizadevanja za pravice skupnosti LGBTQ v ZDA, kjer ima prav tako državljanstvo. Domovina se mu je izneverila, pojasnjuje zvezdnik, ki med drugim goreče podpira tudi neodvisnost Škotske in ločitev od Združenega kraljestva.

Šokiran je, da je britanski imperij dolga stoletja koval dobiček na račun izkoriščanja staroselskih ljudstev po vsem svetu. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

»Pred štirinajstimi leti sem bil izjemno ponosen na priznanje in hvaležen, da je kraljica opazila moje delo, ne le igralsko, ampak tudi aktivistično. V tistem času poroke istospolnih v ZDA še niso bile dovoljene, pred nami je bila še dolga pot do pravice,« pojasnjuje zvezdnik, ki je odločitev, da vrne odlikovanje, naznanil na instagramu.

Cumming si je državljanstvo ZDA pridobil leta 2008. In medtem ko je njegova druga domovina naredila velik napredek pri priznavanju pravic LGBTQ, je Združeno kraljestvo pri odpravi številnih krivic obstalo, imperialistična miselnost pa po njegovem še vedno kroji družbena prepričanja na Otoku, kar se je izkazalo predvsem po smrti Elizabete II. »Še vedno sem počaščen, da so me takrat izbrali, a to mi zdaj ne prinaša več zadovoljstva in ponosa, zato sem odlikovanje vrnil. Vse najboljše zame!« je zvezdnik pojasnil in si voščil ob rojstnem dnevu.

2008. je postal državljan ZDA.

Cumming sicer še zdaleč ni edini, ki se je odpovedal časti, to sta storila tudi John Lennon in Michael Sheen. Leta 1965 je kraljica odlikovala vse člane zasedbe The Beatles, a je Lennon priznanje pozneje vrnil zaradi vloge Velike Britanije v nigerijski državljanski vojni. Sheen je naziv prejel 2009., a ga je 2020. vrnil zaradi neprijaznih odnosov z Walesom.