Za rojstni dan pozitiven koronatest

Kje se je okužil, ni znano, je pa res, da se je testiral v domači Malagi, ki je eno bolj prizadetih španskih območij.

Letošnji rojstni dan si bo hollywoodski zvezdnik španskih korenin vsekakor dobro zapomnil. Toda ne zaradi okrogle šestdesetice, ki jo jepraznoval v ponedeljek, pač pa zaradi rezultata testa na koronavirus, ki zdaj že mesece lomasti po svetu. »Svojih 60 let sem prisiljen praznovati sam, v karanteni, saj sem se okužil z novim koronavirusom,« je dejal igralec, ki pa ga nič kaj prijetna diagnoza vseeno ni pretirano potolkla. Na srečo namreč preboleva precej blago obliko bolezni. »Počutim se dokaj v redu, le nekoliko bolj utrujen sem kot običajno.«Četudi svojih zdaj že polnih 60 let nikakor ne kaže, saj je še vedno čil in postaven, je v minulih letih vendar že dobil opomin minljivosti človeškega življenja. Komaj pred tremi leti je namreč doživel srčni napad, iz katerega se – tako je prepričan – ne bi zlizal, ko ne bi bilo tedaj ob njem njegovega dekleta, ki mu je nemudoma dala aspirin in mu s tem kupila prepotrebni čas, da je dobil nujno zdravniško pomoč. A če je tedaj njegovo življenje viselo na nitki, je Banderas zdaj prepričan, da si bo opomogel. Do takrat pa bo izkoristil samoto karantene. »Bral bom, pisal in počival. Koval pa tudi načrte, kako čim bolje osmisliti mojih 60 let.«