Za rojstni dan je dobila barbiko po lastni podobi

Izbrati popolno rojstnodnevno darilo za Glorio Estefan, ki si z ocenjeno najmanj 500 (do 700) milijoni evrov pod palcem lahko privošči vse, je skrajno zahtevna naloga. A so kubanski zvezdnici ob darilu za 65 let, ki jih je praznovala na prvi septembrski dan, od neopisljivega navdušenja zažarele oči in ji je zaigralo srce. »Najboljše darilo sploh! Dobila sem lastno mini sebe!« je kriknila od veselja, saj so se ji uresničile sanje vsakega dekletca. Postala je namreč barbika! Prav tista ikonska barbika, s kakršno se je pevka nenehno igrala kot otrok, le da je ta narejena po njeni podobi.

Barbika po Glorijini podobi FOTO: Mattel

Leta 1989 je ves svet poplesaval ob živahnih ritmih Glorijinega hita Get on Your Feet. In pri podjetju Mattel, ki stoji za kultno igračo, so navdih za pevkino barbiko našli prav v tej pesmi in Glorii tistega časa. Tudi zvezdničina igrača namreč ne more skriti kubanske krvi, na katero je Estefanova tako ponosna. »Vsi vedo, da negujem kulturo, iz katere prihajam. Čeprav pojem v angleščini in so moje hite vzeli za svoje povsod po svetu, nikoli nisem nikomur pustila, da bi spremenil zvok ali podobo latino pridiha v moji glasbi,« zaradi česar je presrečna, da so ta latino pečat dali tudi njeni barbiki.

Če bi svoji mlajši različici dejala, da bo nekoč naredila nekaj tako velikega, da bodo po njeni podobi želeli ustvariti barbiko, ji ta nedvomno ne bi verjela. Čeprav si je že tedaj želela igračko, ki bi bila videti kot ona. »Z njimi sem se igrala od majhnega,« oblačiti pa jih je poskušala tako, da bi čim bolj spominjale nanjo in na okolje, iz katerega prihaja. In prav takšno je sedaj dobila. Barbiko v jaknici, ozaljšani z zlatimi detajli in čipko, zlatimi ogrlicami in visokimi škornji z leopardjim vzorcem. Kot se je tudi Gloria oblačila pred desetletji, »to je bil moj najljubši videz«.