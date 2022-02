Za rekorden znesek bo v knjigi razkrila vse

Po skoraj 14 letih popolnega nadzora, ko Britney Spears brez očetove privolitve skoraj ni smela dihati, je nekdaj nasmejani pop zvezdnici lani vendar uspelo razkleniti okove skrbništva, zdaj pa je končno spet svobodna pripravljena deliti še svojo plat zgodbe.

Doživljanje lastnega življenja, ki več kot desetletje sploh ni bilo njeno, bo popisala v razkrivajoči avtobiografiji, za katero se je med založniki menda bila srdita dražbena vojna. Iz nje je kot absolutna zmagovalka izšla Britney, saj naj bi bila pogodba, ki jo je podpisala z založniško hišo Simon & Schuster, vredna dobrih 13 milijonov evrov – to ni uspelo še nikomur.

Nelaskavi spomini njene sestre so bili spodbuda, ki jo je zvezdnica potrebovala, da pove še svojo plat. FOTO: Osebni Arhiv

Rekorderja sta bila doslej zakonca Obama, ki sta pred petimi leti z založbo Penguin Random House podpisala najdražjo pogodbo za knjige, vredno kar 57 milijonov, a ta znesek sta dobila za serijo knjig, ne zgolj za eno.

Z nožem nad sestro

Popisala naj bi svoj vzpon k slavi, odnose z družino in življenje v zlati kletki popolnega, vseobsegajoče nadzora, ki je bilo še najbolj podobno suženjstvu. In četudi tega takoj po končanem skrbništvu morda ni načrtovala storiti, je tehtnico nato prevesila nedavna izdaja spominov njene mlajše sestre Jamie Lynn.

Ta v svoji knjigi Things I Should Have Said (Reči, ki bi jih morala povedati) namreč ni popisala le lastne borbe z depresijo, hromečo tesnobo in obsesivno-kompulzivno motnjo, ki jo je silila, da se je vsake kljuke vselej dotaknila natanko sedemkrat, ampak je na papir ujela tudi duševne bitke in nasilne izbruhe starejše, bolj slavne sestre. »Knjigo poskušaš prodati na moj račun!« ji je zabrusila Britney, ki jo je Jamie Lynn opisala kot »paranoidno, nepredvidljivo, že skoraj noro«, pri tem pa posebej omenila incident, ko ju je Britney nekoč zaklenila v sobo, medtem pa v roki držala nož.

14 let je bila pod nadzorom.

Zaradi knjige se je med sestrama sprva vnel žolčen besedni boj na družabnih omrežjih, oglasil se je tudi odvetnik superzvezdnice, češ da takšnega blatenja ne bo prenašala. »Britney knjige ni prebrala in je ne bo, vseeno pa je njo in na milijone njenih oboževalcev pretreslo, kako jo izkoriščaš za finančno dobrobit. Tega ne bo več trpela,« je zapisal in dosegel prepoved prodaje knjige. Zdaj je pevka očitno sklenila, da je čas, da še sama pove svojo resnico. Čas je, da svet sliši njeno zgodbo iz njenih ust.