Za razliko od svoje mame ima precej daljši jezik: izjave kralja Karla III., ki so šokirale svet (VIDEO)

Kralj Karel III. je na prestolu nasledil svojo mamo, kraljico Elizabeto II., ki je 8. septembra letos umrla po zgodovinskih 70 letih vladanja. Za razliko od Elizabete, ki je v javnosti slovela po izjemni diplomaciji in za katero nihče ni vedel, kaj si v resnici misli, pa je Karel III. natrosil kar nekaj nepremišljenih, smešnih in nenavadnih izjav, ki so si jih Britanci in svet zapomnili ter jih zabavajo še danes. Na portalu stil.kurir.rs so zbrali nekaj fantastičnih izjav, mi pa vam jih bomo posredovali v naslednjih vrsticah.

O rastlinah na njegovem vrtu

V intervjuju leta 1986 je takrat še princ Charles dejal: »Pogosto pridem sem in se pogovarjam z rastlinami. Zelo pomembno je, da se z njimi pogovarjamo in zdi se mi, da se odzivajo na moje besede.« Kdo bi si mislil, da so rastline tako dobri sogovorniki.

O ljubezni

Leta 1981, na dan njune zaroke, je novinar princeso Diano in princa Charlesa vprašal, ali se imata rada. Princesa je takoj odgovorila pritrdilno, princ pa je nezainteresirano dodal: »Karkoli že 'biti zaljubljen' pomeni.«

O prešuštvu

Princ Charles se je čudil, da sta bili javnost in princesa Diana šokirani nad tem, da ima ljubico, in dodal: »Ali resno pričakujete, da bom prvi valižanski princ v zgodovini, ki ne bo imel ljubice?« Po skoraj tridesetih letih prešuštva se je Charles leta 2005 poročil s svojo ljubico Camillo Parker Bowles, danes kraljico spremljevalko.

O strahu pred tajnimi agenti

V pismu iz leta 1991, v katerem je obsodil režim romunskega diktatorja Nicolaja Ceausescuja, ki je bil umorjen nekaj let prej, je Charles svojemu dopisniku napisal: »Upam, da boš dobil to pismo, preden me kakšen strašni tajni agent zbode v levo zadnjico z dežnikom, v katerem je strup.« Omeniti velja, da je bil britanski kralj zelo ustvarjalen, ko je razmišljal o tem, na kakšen način bi lahko bil umorjen.

O glasbeni zasedbi Spice Girls

Ko je Geri Halliwell leta 1998 zapustila Spice Girls, je bil Charles razočaran. Verjeli ali ne, Geri je poslal pismo, v katerem je pisalo: »Skupina ne bo enaka brez vas. Kaj bom brez vašega lepega prijateljskega pozdrava?« V tem stavku je Charles namignil na trenutek, ko se je v poznih 90. letih prejšnjega stoletja srečal s članicami skupine Spice Girls, Geri pa je povsem prekršila protokol in novega britanskega kralja nežno potrepljala po zadnjici.

O rdeči preprogi

Charles se je kot član britanske kraljeve družine sprehodil po nešteto rdečih preprogah. Enkrat pa se je takole pošalil: »Včasih se sprašujem, ali sta dve tretjini našega planeta prekriti z rdečo preprogo.«

O mikrofonih

Med pripravami na enega izmed intervjujev je Charles pokazal na mikrofon in rekel občinstvu: »Imenuje se mikrofon. To je velika klobasa, ki pobere vse, kar rečeš.« Marsikdo še danes ne razume, kaj je želel s tem povedati.