Za randi napisal seminarsko o kvantni fiziki

Prijatelji ostajajo najbolj gledana oddaja ob koncu prvenstva superbowl.

Rekordna gledanost

Precej so se morali potruditi, da so k seriji pritegnili Julio Roberts. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

25

let mineva od kultne epizode ikonskih Prijateljev.

Ustavil snemanje

V teh dneh se je odvrtelo natanko četrt stoletja od predvajanja ene najbolj kultnih epizod super slavne humoristične serije Prijatelji. Tiste, ki je že z naslovom The One After the Superbowl (Tista po prvenstvu superbowl) povedala precej.Kajti če so si ustvarjalci še dobro leto prej zgolj želeli, da bi serija obstala in je ne bi ukinili, jih je tedaj doletela čast, pa tudi strašanski izziv, saj je na televizijskem programu sledila prenosu superbowla, največjega športnega dogodka onkraj Atlantika.»To je bila izjemna čast. Vedeli pa smo tudi, da so ljudje do tedaj pred zaslone prikovani že osem ur, torej jim moramo postreči z nečim noro zabavnim, prodornim, od sebe moramo dati več kot kadar koli prej,« je ob obletnici povedal prvi mož televizijske mreže NBC Entertainment. En vidik dodane vrednosti pa je bil k epizodi pritegniti uveljavljena, zveneča imena filma.Ljubitelji najslavnejših prijateljev se verjetno spomnijo epizode, v kateri se Rachel in Monica prerekata zaradi zmenka z belgijskim mišičnjakom. Ko Phoebie s prepevanjem neprimernih pesmic otrokom do obisti pretrese knjižničarja v podobiin ko Joey podleže čarom obsedene oboževalke, ki ji je glas in stas posodilaIn, seveda, Chandlerja, ki se spogleduje z nekdanjo sošolko v podobi omamne, ta pa je zmenek izrabila za maščevanje, tako da se mora Chandler na koncu iz restavracije odplaziti ne le brez dekleta, ampak tudi brez oblek. Z vsem tem je postregla kultna epizoda, ki si jo je ob premiernem prikazovanju ogledalo astronomskih 52,9 milijona gledalcev, kar ni zgolj najbolj gledana epizoda Prijateljev – še celo bolj od finalnega dela sklepne sezone leta 2004 –, pač pa ima še danes rekord najbolj gledane oddaje po superbowlu. Vsaj deloma tudi zaradi hollywoodskih zvezdnikov v stranskih vlogah, ki pa so za precej razburjenja poskrbeli tudi za ugasnjenimi kamerami.Največji izziv je bilo pridobiti oskarjevko Julio Roberts. Levji delež zaslug, da je privolila, pa gre Matthewu Perryju, ki mu je uspelo krasotico očarati ne zgolj s svojim humorjem, ampak tudi – tega niste pričakovali – z znanjem kvantne fizike! »Da smo k seriji pritegnili Julio, je bilo noro vznemirljivo. Vedeli smo, da bi bila kot nalašč za to epizodo, a dobiti jo na svojo stran ... naj le rečem, da je bilo precej izjemno, ko je privolila,« sta v spomine zaplavala ustvarjalca serijein»K sodelovanju jo je v resnici povabil Perry. Na pisno povabilo pa mu je odpisala, da bo igrala njegovo simpatijo, če ji napiše seminarsko nalogo na temo kvantne fizike. Kolikor vem, se je Matthew zakopal v knjige in ji nalogo poslal že naslednji dan.« Kar je bilo očitno njun nekoliko čudaški način spogledovanja, saj naj bi Perry lepotico s svojim šarmom pritegnil že pred sodelovanjem pred kamerami.»Sprva sta se podžigala v dopisovanju po faksu. Ona mu je pošiljala kup najrazličnejših vprašanj, denimo, čemu meni, da bi privolila v zmenek z njim. On pa ji je pošiljal dolge, razčlenjene, zabavne odgovore, pri čemer smo mu pomagali vsi v ekipi scenaristov. Sicer mu je šlo precej dobro od rok tudi samemu, a smo mu vseeno pomagali,« je dodala. In očitno je to pomagalo, saj Robertsova ni zgolj zaigrala njegove simpatije pred kamerami, ampak sta s Perryjem nato tudi v resnici postala par.Robertsovo je bilo morda najtežje pridobiti v igralsko ekipo, a za največ razburjenja s kančkom strahu je poskrbela Brooke Shields, ki se je tedaj videvala s teniškim zvezdnikom. Ki ni bil eksploziven le na teniškem igrišču, ampak očitno tudi zunaj njega. Ko je namreč opazoval svojo ljubljeno med snemanjem, kako se – četudi le sledeč scenariju – vrti okoli Joeyja, lika, ter mu začne z mešanico zapeljevanja in norosti lizati prste, je v Agassiju namreč ljubosumno zavrelo. S kot omara širokim varnostnikom je menda prilomastil na prizorišče, ustavil snemanje in spravil Brooke v jok.