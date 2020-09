Za princesino posteljo 6000 evrov

Osemnajst let je minilo od smrti Margaret, sestre britanske kraljice Elizabete II., stvari, ki so nekoč pripadale tej divji in uporniški princesi, ki je bolj kot vse oboževala zabave, pa še vedno gredo za med. Na spletu namreč poteka dražba, na kateri je mogoče za dobrih 6000 evrov kupiti njeno posteljo pa stole, ki jih je oblikoval njen mož Anthony Armstrong-Jones, grof Snowdonski, zbirko fotografij, ki jih je posnel, pa kristalne lestence, okrasne blazine in druge malenkosti, skupno jih je okrog 150. Dražba je pritegnila veliko pozornosti, saj so vse reči iz stanovanja v Kensingtonski palači, kjer sta v 60. letih prejšnjega stoletja živela Margaret in njen mož ter tam tudi prirejala divje zabave, na katerih ni manjkalo slavnih in bogatih, redni gostje so bili denimo Mick Jagger, Dudley Moore in Peter Sellers. Tokratno avkcijo so organizirali na pobudo lady Frances von Hofmannsthal, polsestre Margaretinega sina Davida Linleyja, ki je sam dvignil veliko prahu med kraljevimi, ko je komaj štiri leta po mamini smrti prav tako na dražbi prodal kar 800 njenih dragocenosti, med njimi poročno tiaro, da bi zbral denar za poplačilo več kot trimilijonskega davka na njeno zapuščino. Kraljevi so bili toliko bolj besni zato, ker veliko od Margaretinih stvari sploh ne bi bilo treba prodati, če je Linley, kot je trdil sam, želel zbrati denar zgolj za plačilo davka. Na koncu je bil izkupiček dražbe namreč vrtoglavih 15 milijonov evrov, ki sta si jih razdelila David Linley in njegova sestra lady Sarah Chatto.