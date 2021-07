Za prestižno nagrado se poteguje tudi transspolna ženska

Dve nominaciji sta seriji Krona z izjemno igro prinesla tudi glavna igralca Josh O'Connor in Emma Corrin. FOTO: netflix

Zgodovinski mejniki

Komu bodo šli kipci, bo znano 19. septembra. FOTO: Fred Prouser/Reuters

24 nominacij sta pobrali Krona in Mandalorian.

Serija Krona je tokrat že četrtič nominirana v kategoriji najboljše dramske serije, a ji kipca doslej še ni uspelo dobiti.

V lanskem pandemskem letu so portali s pretočnimi vsebinami postali skoraj nov družinski član, ta osvajalski pohod televizije na zahtevo pa se zrcali tudi v letošnjih emmyjevskih nominacijah. V emmyjevsko dirko, ki se bo pod taktirko komikaodvijala 19. septembra v losangeleškem gledališču Microsoft Theater – s sicer le omejenim številom gostov –, z največ nominacijami namreč vstopata HBO s skupaj 130 nominacijami in Netflix z eno manj, na tretjem mestu, a vseeno že precej za njima, pa je ponudnik Disney+.Še nekoliko bolj zgovorno pa je morda, da je med televizijskimi mrežami v igri za katero pomembnejših nagrad zgolj NBC z družinsko dramo To smo mi. Sicer pa sta favorita za septembrsko najodmevnejšo zmago vsekakor (Netflixova) serija o britanski kraljevi družini Krona in (Disneyjeva) znanstvenofantastična serija na podlagi filmskih uspešnic Vojne zvezd Mandalorian, ki sta vsaka pobrali po 24 nominacij. Le eno manj pa je dobila serija WandaVizija, ki nastaja v sodelovanju Disney+ in Marvela.Pandemija je lani zaustavila marsikatero televizijsko (in filmsko) produkcijo, zato je tudi letošnji nabor verjetno precej drugačen, kot bi bil, ko bi bilo za nami običajno leto. Serije, ki so kraljevale na lanskoletni podelitvi, z novimi sezonami niso prišle do občinstva – denimo Nasledstvo, Ozark in Čudovita gospa Maisel – in se tako niso mogle vnovič potegovati za televizijska odličja, s tem pa se je odprl prostor novonastalim serijam, kot so Bridgerton, Mare iz Easttowna in The Underground Railroad.Kar pa ni edini prvič letošnjih 73. emmyjev. Tokrat je namreč tudi prvič, da se za glavno igralsko nagrado poteguje transspolna ženska, kar si je z izjemno igro v seriji Pose prislužila. Še naslednji pomembni prvič v emmyjevski zgodovini pa je, da je tokrat prvič, da so nominacije v igralskih kategorijah »barvno« uravnotežene, saj je v igri za odličja dobra polovica igralcev bele polti, zgolj za las manj pa je nebelskih nominirancev in nominirank.V igri za najprestižnejše odličje v kategoriji naj dramske serije so ob omenjenih Kroni in Mandalorianu še Deklina zgodba, romanca Bridgerton, satira o superjunakih The Boys, portret dragovske kulture Pose, pravkar ukinjena Lovecraftova dežela in melodrama To smo mi. V kategoriji komedije se bodo med seboj pomerile serije Black-ish, Cobra Kai, Emily v Parizu, Stevardesa, Hacks, The Kominsky Method, PEN15 in Ted Lasso. Kot najodličnejše med omejenimi pa je Televizijska akademija prepoznala kratke serije Damin gambit, Lahko te uničim, Mare iz Easttowna, The Underground Railroad in WandaVizija.Kot rečeno je med letošnjimi favoriti serija Krona, tudi zaradi izjemne igrein, ki sta oba pobrala nominaciji za najboljšega igralca v dramski seriji. Med nominirankami so še(Deklina zgodba),(In Treatment), Mj Rodriguez (Pose) in(Lovecraftova dežela), na moškem polu pa so ob O'Connorju najbolj prepričali še(To smo mi),(Lovecraftova dežela),(Bridgerton),(Pose) in(Perry Mason).V kategoriji najboljše igre v kratki seriji se bodo za lento najboljšega igralca potegovali(WandaVizija),(The Undoing),(Halston),(Hamilton) in(Hamilton), pri ženskah, kjer se obeta trd boj, pa(Lahko te uničim),(Genius: Aretha),(WandaVizija),(Damin gambit) in(Mare iz Easttowna).