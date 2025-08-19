Za Pirellijev koledar 2026 manekenko zmočil, igralko prepustil vetru

V razkošnem studiu na obrobju Londona poteka snemanje za prestižni Pirellijev koledar 2026, enega največjih mejnikov v svetu fotografije, je poročal španski časopis El País.

Kar se je leta 1964 začelo kot sredstvo za promocijo pnevmatik milanskega podjetja s spektakularnimi fotografijami modelov, je postalo institucija, za katero so fotografirali največji ustvarjalci podob našega časa, med njimi Richard Avedon, Terry Richardson, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Bruce Weber, Annie Leibovitz in Steven Meisel.

Norveški fotograf Sølve Sundsbø FOTO: BOF

To, da te izberejo za fotografa za Pirellijev koledar, je podobno, kot da osvojiš prestižno nagrado, potem pa jo moraš še zaslužiti.

Češka manekenka Eva Herzigova bo v novem Pirellijevem koledarju 2026 nekakšna morska deklica ali meduza. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Ekipa španskega časopisa El País je bila na snemanju, ravno ko je bila češka manekenka Eva Herzigová potopljena v velikanskem akvariju. Za trenutek se je pojavila na površini, zajela sapo, nato pa se »ponovno potopila, da so njeni svetli lasje v vodi ustvarili nadrealistične oblike«, ki jih je spremljal norveški fotograf Sølve Sundsbø. »V fotografskih seansah vedno igram vlogo, nikoli nisem samo jaz,« je dejala Eva Herzigová. »Tokrat ne igram morske deklice, sem bolj bitje, podobno meduzi.«

Izbral zrele ustvarjalne ženske z izkušnjami

Dvainpetdesetletna manekenka se je pridružila igralkam Tildi Swinton (64), Isabelli Rossellini (73), Italijanki Luisi Ranieri (51) in oblikovalki Susie Cave (58), ki je poročena z glasbenikom Nickom Cavom. Med drugimi modeli so še teniška igralka Venus Williams, pop zvezdnica FKA Twigs, igralka Gwendoline Christie in Irina Shayk. Pridružile so se jim portoriška igralka Adria Arjona ter kitajska manekenka in igralka Du Juan.

Med modeli je legendarna manekenka in igralka Isabella Rossellini. FOTO: Vogue

Sundsbø je poudaril, da je tokrat načrtno izbral zrele ustvarjalne ženske z izkušnjami. Vsak model je povezal z enim od elementov, na primer Evo Herzigovo z vodo, igralko Luiso Ranieri pa z vetrom. Postavil jo je kot antični kip, jo prekril s svileno tkanino, nato pa prižgal velik ventilator, da je tkanina dramatično valovala. Hotel je ustvariti nadrealne podobe, nekakšen magični realizem, kot je dejal. »A ne zato, ker bi podobe spominjale na latinskoameriško literaturo, ampak ker so podobe resnične in neresnične hkrati. Scenografija je digitalna, kamere so digitalne, fotografije pa so videti analogno,« je dejal.

»To, da te izberejo za fotografa za Pirellijev koledar, je podobno, kot da osvojiš prestižno nagrado, potem pa jo moraš še zaslužiti,« je dejal Sundsbø, ki je fotografiral kampanje za velike modne hiše, kot so Bulgari, Cartier, Hermès, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Tom Ford, Thierry Mugler, Giorgio Armani in druge.

Ameriška tenisačica Venus Williams FOTO: Mario Anzuoni/Reuters