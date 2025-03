Za otroke in pse: to je napisala Jennifer Aniston

Slavne osebe imajo, tako kot običajni smrtniki, različne hobije, igralka Jennifer Aniston v tem pogledu ni izjema in je v zadnjem času začela pisati slikanice za otroke.

Prvo, z naslovom Clydeo vzame življenje v svoje roke (Clydeo Takes a Bite Out of Life), je izdala lani in govori o samozavesti, glavni lik je kuža, ki je dobil ime po njenem posvojenem ljubljenčku Clydeu, sicer velikem jedcu.

Sedaj pa je napisala še kuharsko knjigo s 35 okusnimi recepti za otroke, v kateri je glavni junak ponovno njen Clydeo.

Ilustrirana kuharska knjiga Kuhanje s Clydeom (Cook With Clydeo) naj bi izšla jeseni in kot napoveduje založba HarperCollins, vsebuje fantastične recepte, prilagojene otrokom, v njej so tudi recepti za vedno lačne kužke.

Ti so primerni za vse priložnosti, od zajtrka do sladic, mladi kuharji se bodo naučili pripraviti tako okusne jedi, kot je njena legendarna lazanja, ki jo obožuje tudi Clydeo, kot mnoge druge enostavne poslastice.

Z natančnuimi navodili, koristnimi nasveti o varnosti v kuhinji, zabavnimi Clydejevimi komentarji o tem, kako jedem dodati še več ... pice, in anekdotami iz avtoričine kuhinje, naj bi ta prikupna knjiga vsakega otroka spodbudila, da prime kuhalnico in se loti zabavnega opravila. Tako kot njen Clydeo.

Jennifer Aniston ima sicer dva psa, oba sta posvojena: malega mešanca Clydea, ki je že postal slaven, in velikega belega Lorda Chesterfielda, ki ga je pod svoje okrilje vzela pred štirimi leti.

Anistonova je velika ljubiteljica živali in je nekoč izjavila, da bi, če bi lahko, posvojila vse, tudi zapuščene lame, kokoši in piščance.

A zaenkrat posvaja samo pse. Ustanovila je fundacijo Clydeo, katere cilj je zbiranje sredstev in ozaveščanje o težavah, s katerimi se soočajo organizacije, ki skrbijo za zapuščene živali.

»Lahko dvignemo ozaveščenost in pomagamo zavetiščem, ki so v obupnem položaju. Zaradi ogromnega števila zapuščenih psov so pod močnim pritiskom. In vidimo, kako se evtanazira nedolžne, lepe, popolnoma zdrave dvoletne živali, mladiče, ali cela legla.

Tega ne morem več prenašati, to je res preveč,« je dejala igralka, ter dodala, da želi s svojimi simpatičnimi in duhovitimi knjigami otroke odvrniti od telefonov, ki so vse prepogosto njihov edini stik s preostalim svetom, povzema Gloria.hr.