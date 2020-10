Za možev skok čez plot izvedela iz časopisa

Dokler niso objavili izdajalskih fotografij, je bila Catherine prepričana, da imata z Dominicom trden zakon. FOTO: Twitter

Pet let ježivel v vlogi svojega televizijskega lika Noaha Sollowaya, navzven srečno poročenega očeta štirih otrok, ki se zaplete v ljubezensko afero s prav tako poročeno Alison. Očitno je bila vloga ameriškemu igralcu kot pisana na kožo, saj je zdaj svoje filmsko življenje tudi v resnici zaživel. Fotografski objektiv je zvezdnika namreč ujel med poljubljanjem, božanjem in ljubkovanjem skoraj dve desetletji mlajše stanovske kolegice, medtem ko so ga doma čakali nič hudega sluteča ljubeča ženain njuni štirje otroci.Pred kamerami BBC-jevega filma The Pursuit of Love, ki so ga začeli snemati letošnje poletje, se je Lily prelevila v mlado Lindo Radlett, ki išče ljubezen, Dominic, ki je z včeraj dopolnjenimi 51 leti 19 let starejši od rjavolaske, pa je stopil v vlogo njenega očeta. A ko so se kamere nehale vrteti in so ju mimoidoči minuli konec tedna opazili v Rimu, jim na kraj pameti ne bi padlo, da bi lahko bila, čeprav le za potrebe filma, oče in hči. Bila sta kot strastno zagreta zaljubljenca, ki ne moreta umakniti rok drug z drugega. Tistih kratkih nekaj ur, za kolikor sta v treh dneh rimskega oddiha sploh zapustila razkošen hotel v bližini Španskih stopnic, sta si večno mesto namreč ogledovala kot zaljubljena najstnika. Objemajoč drsela na električnem skiroju, med kosilom v bistroju pa skoraj nista našla časa za hrano. Dominik je lepi mladenki raje grizljal vrat, ji šepetal na uho, rok sploh ni mogel umakniti z nje, podobno kot ne ustnic. Česar sploh ni skrival, čeprav ga je na drugi strani luže čakala žena. A tudi če ne bi bilo njegovega zatrapanega vedenja, nikomur ne bi padlo na kraj pameti, da je oddan, saj je na njegovi roki skrivnostno manjkal poročni prstan.Ameriški igralec je svojo ženo spoznal že v študentskih časih. Tedaj se njuna romanca ni obnesla, čustva sta spet obudila po njeni ločitvi od prvega moža leta 2002. Zdaj že 10 let živita tudi kot mož in žena, predana drug drugemu. No, tako je bila Catherine prepričana do trenutka, ko je v šoku na naslovnici tabloidov zagledala svojega moža v objemu druge.»Videla je fotke in te so jo uničile. Poskušala je govoriti z Dominicom, a ji ni dvignil telefona. V šoku je, pojma nima, kaj se dogaja. Prepričana je bila, da imata trden, srečen zakon, zato jo je to udarilo kot strela z jasnega,« je dejal njen prijatelj. Čeprav naj bi ji prevarantski mož zlomil srce in so bili njeni prijatelji prepričani, da to pomeni konec njunega zakona, sta Dominic in Catherine nemudoma ob njegovi vrnitvi iz Rima zatrla govorice o ločitvi. Precej učinkovito s poljubom pred fotoaparati paparacev. Če kdo ne bi razumel, je FitzGeraldova še na roko napisala listek in ga dala vsem na vpogled. »Najin zakon je trden in sva še vedno zelo skupaj. Hvala. Catherine in Dominic.«No, prijatelji prevarane Catherine so prepričani, da je to zgolj maska za javnost. »V resnici je globoko prizadeta in besna. Pred njima so težki pogovori, a za zaprtimi vrati. Za javnost bo vsaj za zdaj kazala srečen obraz, ker je zanjo družina na prvem mestu,« menijo. Njeno vedenje prijatelje vendarle preseneča, saj naj bi bila odkrita ženska, ki si od nikogar ne dovoli nespoštljivega ravnanja.Catherine spoznava, da reklo enkrat prešuštnik, vedno prešuštnik žal še kako drži. West je prejšnjo partnerico, mater svoje prvorojenke, varal kot po tekočem traku, med nedavnimi intervjuji pa je priznal, da v monogamijo ne verjame. »To ni naravno, monogamija je družbeni konstrukt. Zato prevare, spletke in afere nikoli ne bodo izginile,« je zatrdil in še dodal, skoraj kot bi vedel, kaj mu prinaša bližnja prihodnost, da bi morale biti žene popustljivejše do skokov čez plot. »Zaradi avanturice partnerja ne brcneš skozi vrata, ali pač? Moškim v krizi srednjih let, starim med 40 in 50 leti, bi bilo treba pogledati skozi prste in pustiti, da jih mine.«